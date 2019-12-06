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Транзит газа на Украину: почему сорвались переговоры 

Газета.Ru 1 час назад
Транзит газа на Украину: почему сорвались переговоры
Фото: ТАСС
Переговоры по газу между Россией, Еврокомиссией и Украиной в ближайшее время не состоятся. Это признало украинское министерство энергетики и защиты окружающей среды. До окончания действующего контракта остаются считанные недели. Москва заверяет, что европейские потребители не пострадают при любом раскладе.
Трехсторонние консультации по газу между Россией, Еврокомиссией и Украиной в четверг не состоятся. Эту новость сообщило 5 декабря украинское издание «Громадське» со ссылкой на пресс-службу министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины.
Ранее глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявлял, что следующий этап консультаций об условиях транзита и поставок газа из России на Украину может состояться именно 5 декабря.
Украинская и европейская стороны готовы к переговорам каждый день, утверждали в Киеве. «Ближайшие даты — это, может быть, 5 декабря предварительно», — заявлял Оржель.
Эта дата еще в ноябре была предложена Европейской комиссией, сообщали источники в Брюсселе. Впрочем, с тех пор официальных подтверждений таких консультаций в означенную дату не было.
Министр энергетики РФ Александр Новак также подтверждал ранее в ноябре возможность встречи 5 декабря, но лишь при готовности обеих компаний, украинской и российской. Последняя министерская встреча прошла 28 октября, однако без заметного прогресса в урегулировании спора. И вот теперь, как стало известно из публикации в украинском издании, «дата переговоров не подтверждена».

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Действующий контракт на поставку и транзит газа через Украину между «Газпромом» и «Нафтогазом» заканчивается в декабре текущего года. Украина выдвинула ряд требований, необходимых для заключения нового контракта о транзите. В частности, Киев готов на долгосрочный контракт с минимальным объемом мощностей в 60 млрд кубометров.
Москва в свою очередь потребовала обнулить все судебные претензии между российским «Газпромом» и украинским «Нафтогазом», в том числе в рамках Стокгольмского арбитража, однако Киев ответил отказом.
Условия, которые выставляет Украина для продолжения транзита газа в 2020 году, в России оценивают как экономически неприемлемые.
Об этом заявлял в ноябре президент РФ Владимир Путин в Сочи. Он подтвердил факт проведения переговоров и выразил надежду, что «это запросная позиция и удастся позиции как-то согласовать».
Глава российского «Газпрома» Алексей Миллер назвал предложенные Киевом тарифы на транзит «очень высокими». Предполагается, что цена на транзит российского топлива будет зависеть от объема бронированных мощностей.
При брони в 60 млрд кубометров прокачка будет стоить $3,21 за 1 тыс. кубометров на 100 км, при 90 млрд кубометров — $2,56.
В качестве запасного варианта решения конфликта Россия предлагала продлить действующий контракт всего на год. Однако Украина не готова подписывать краткосрочный контракт. И уж тем более ее не устраивает отказ от судебных разбирательств в международном арбитраже.

Перетекло в геополитическую плоскость

Неординарное предложение обозначил в ноябре исполнительный директор украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко. Он сообщил, что Украина будет закачивать транзитный газ из России в свои подземные хранилища с 1 января 2020 года, если он будет поступать на территорию страны без всякого контракта.
Несмотря на результаты украинско-российских переговоров по газу, а вернее их отсутствие, cербские граждане будут получать российский газ в необходимом количестве, пообещал Путин. В частности, после встречи в Сочи с сербским лидером Александаром Вучичем президент России не исключил, что Белград будет получать газ по «Турецкому потоку». Как ожидается, этот газопровод будет запущен в эксплуатацию ближайшее время. По словам Путина, сербский участок трубы готов на 85%.
«Вопрос в перекачивающих станциях. Это вопрос нескольких недель», — пояснил президент.
В Сербию российский газ сейчас направляется в том числе по украинской газотранспортной системе, а также через Венгрию.
Накануне Россия и Украина договорились по другому, не менее значимому поводу. Страны продлили контракт по транзиту нефти на 10 лет. «Укртранснафта» и «Транснефть» подписали соглашение до 1 января 2030 года.
«Подписание дополнительного соглашения по транзиту нефти не означает сигнала к тому, что вскоре будет заключен новый контракт на транзит газа, по газу у сторон еще очень много неразрешенных вопросов, которые уже давно перешли в геополитическую плоскость», — считает директор Фонда развития права и медиации ТЭК Александр Пахомов.
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Теги:
Экономика , Статьи , Александр Пахомов , Юрий Витренко , Алексей Миллер , Александр Новак , Владимир Путин , Нафтогаз , Газпром , Транснефть , Еврокомиссия , Минэнерго
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