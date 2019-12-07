Лукашенко оправдался перед Россией 

На встрече в Сочи Александр Лукашенко озвучил свой главный тезис — равные экономические условия для российских и белорусских предприятий. По его словам, Минск не просит у Москвы дешевый газ или нефть, необходимо, чтобы Россия применяла к белорусским бизнесменам те же требования и льготы, что и к отечественным, сообщает ТАСС.
«Мы готовы и по 200 долларов газ покупать, и нефть покупать не по 63 доллара за баррель. Главное, чтобы равные были условия. Если наши предприятия покупают за 200 долларов, значит и конкурирующие предприятия должны иметь такую же цену», — сказал Луукашенко.
Белорусский лидер отметил, что иначе нельзя создать основу для отношений союзных стран.
«Люди и субъекты хозяйствования должны иметь равные условия для жизни и работы», — подытожил он.
Президент России Владимир Путин выразил надежду, что Москва и Минск и дальше будут делать все для того, чтобы народы получали заметные преимущества от интеграции России и Белоруссии. Он предложил поговорить о перспективах. Путин отметил, что встреча с Лукашенко «знаковая», так как проходит в канун двадцатилетия подписания Договора о создании Союзного государства.
Ранее «Рамблер» рассказывал, как Лукашенко ведет подготовку для встречи в Сочи, где, как ожидается, будет подписана «карта интеграции» между Россией и Беларусью в рамках Союзного государства.