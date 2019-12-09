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Конгресс США до 20 декабря одобрит санкции против «Северного потока-2» 

Вести Экономика + ещё 9 18 минут назад
США ударят по «Северному потоку-2»
Фото: РИА Новости
Конгресс США включил положение о санкциях в отношении компаний, участвующих в проекте "Северный поток-2", в проект оборонного бюджета на 2020 г. (National Defense Authorization Act, NDAA).
С большой долей вероятности оборонный бюджет примут до 20 декабря, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Санкции затронут компании, которые участвуют в строительстве газопровода, а также руководителей этих компаний, которые могут лишиться возможности получить американскую визу и столкнуться с блокировкой платежей, связанных с недвижимостью или активами в США.
Положение о санкциях в NDAA содержится в законопроекте, представленном сенаторами Тедом Крузом и Джоан Шахин. Санкции призваны остановить строительство газопровода "Северный поток-2", заявил помощник Круза.
Круз в очередной раз подчеркнул необходимость введения санкций против проекта, который, по его словам, "принесет миллиарды долларов России, которые она сможет использовать для финансирования военной агрессии против Америки и против Европы".
Американские законодатели рассчитывают одобрить NDAA до ухода конгресса на каникулы 20 декабря.
Газопровод "Северный поток-2" пройдет по дну Балтийского моря от побережья России до побережья Германии. Пропускная способность обеих ниток составит 55 млрд кубометров газа в год. Стоимость проекта оценивают в 10 млрд евро.
Учредителем и владельцем контрольного пакета акций компании-оператора проекта — Nord Stream 2 AG — является "Газпром". В консорциум входят также французская Engie, австрийская OMV, англо-голландская Royal Dutch Shell, немецкие Uniper и Wintershall.
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Комментарии 1 
Теги:
Экономика , Тед Круз , Газпром , Shell , Конгресс США , Bloomberg
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