США ударят по «Северному потоку-2»

Конгресс США до 20 декабря одобрит санкции против «Северного потока-2»

Конгресс США включил положение о санкциях в отношении компаний, участвующих в проекте "Северный поток-2", в проект оборонного бюджета на 2020 г. (National Defense Authorization Act, NDAA).

С большой долей вероятности оборонный бюджет примут до 20 декабря, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Санкции затронут компании, которые участвуют в строительстве газопровода, а также руководителей этих компаний, которые могут лишиться возможности получить американскую визу и столкнуться с блокировкой платежей, связанных с недвижимостью или активами в США.

Положение о санкциях в NDAA содержится в законопроекте, представленном сенаторами Тедом Крузом и Джоан Шахин. Санкции призваны остановить строительство газопровода "Северный поток-2", заявил помощник Круза.

Круз в очередной раз подчеркнул необходимость введения санкций против проекта, который, по его словам, "принесет миллиарды долларов России, которые она сможет использовать для финансирования военной агрессии против Америки и против Европы".

Американские законодатели рассчитывают одобрить NDAA до ухода конгресса на каникулы 20 декабря.

Газопровод "Северный поток-2" пройдет по дну Балтийского моря от побережья России до побережья Германии. Пропускная способность обеих ниток составит 55 млрд кубометров газа в год. Стоимость проекта оценивают в 10 млрд евро.