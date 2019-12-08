Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Маткапиталу нашли новое применение
Маткапиталу нашли новое применение
Личный счет
Россиянам напомнили о дополнительном отпуске
Россиянам напомнили о дополнительном отпуске
Личный счет
Россия и Белоруссия серьезно сблизили позиции по нефти и газу
Россия и Белоруссия серьезно сблизили позиции по нефти и газу
Экономика
«Нафтогаз» ответил Медведеву
«Нафтогаз» ответил Медведеву
Компании
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.70
$
63.90
70.66
70.70
Прогноз
09.12 – 16.12
$
63.78
72.10
Индексы и котировки Brent
64.27
+0.00 Золото
1460.03
–0.04 РТС
1448.34
+0.18
Динамика валют
EUR / USD
06.12
1.1060
+0.0037
22.11
1.1023
03.12
22.11
11.11

Рухани: экономика Ирана выдержит санкции США 

News.ru + ещё 3 1 час назад
Рухани оценил последствия санкций США для экономики Ирана
Фото: РИА Новости
Бюджет Ирана готов к экономическому давлению со стороны Соединённых Штатов Америки, заявил во время заседания парламента республики президент Хасан Рухани. Политик добавил, что Тегеран сможет поддерживать стабильность в стране, особенно в нефтяной отрасли.
Чиновник отметил, что Иран не будет в 2020 году полностью полагаться на доходы от продажи углеводородов, передаёт портал Mehr.
В следующем году, аналогично как и в нынешнем, наш бюджет — это бюджет сопротивления и устойчивости против санкций, — рассказал Рухани.
В ноябре 2019 года Вашингтон расширил санкции против Тегерана, наложив запрет на поставки ряда материалов, которые могут быть использованы для ядерной и ракетной программ. Об этом говорится в распространённом сообщении Госдепартамента.
Строительный сектор Ирана попал под санкции, поскольку, по мнению Вашингтона, «прямо или косвенно контролируется Корпусом стражей Исламской революции». В этой связи вводится запрет на продажу, поставку или передачу Тегерану необработанных или полуобработанных металлов, графита, угля и программного обеспечения.
Кроме того, Госдеп продлил действие санкций, позволяющих России, Китаю и европейским странам продолжать работу на иранских ядерных объектах, что не позволит Тегерану использовать эти объекты для ядерных разработок.
В ходе заседания 74-й сессии Генассамблеи ООН президент Ирана Хасан Рухани заявил, что страна столкнулась с экономическим терроризмом со стороны США. По его словам, американские власти, угрожая другим странам, пытаются лишить Иран преимуществ участия в мировой экономике. Для этого Штаты, подчеркнул иранский лидер, использовали международную банковскую систему не по назначению, писал NEWS.ru.
Видео дня. ФАС заподозрила мировых производителей в двойных стандартах
News.ru: последние новости
В США до Рождества определятся с санкциями против «Северного потока — 2» В США до Рождества определятся с санкциями против «Северного потока — 2» Болгарский участок «Турецкого потока» пообещали построить в срок Болгарский участок «Турецкого потока» пообещали построить в срок Глава «Нафтогаза» рассказал о взыскании с «Газпрома» $2 млрд Глава «Нафтогаза» рассказал о взыскании с «Газпрома» $2 млрд
Комментарии 
Теги:
Экономика , Хасан Роухани , Генассамблея ООН , Госдеп США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Маткапиталу нашли новое применение
Маткапиталу нашли новое применение 2
Россиянам напомнили о дополнительном отпуске
Россиянам напомнили о дополнительном отпуске 2
Россия и Белоруссия серьезно сблизили позиции по нефти и газу
Россия и Белоруссия серьезно сблизили позиции по нефти и газу 31
«Нафтогаз» ответил Медведеву
«Нафтогаз» ответил Медведеву 603
Санкции против «Северного потока-2»: раскрыты детали
Санкции против «Северного потока-2»: раскрыты детали 47
Видео
«Как это ни печально»: ультиматум Путина Болгарии
00:50
«Как это ни печально»: ультиматум Путина Болгарии
Экономика Компании
Путин сделал заявление о транзите газа через Украину
00:50
Путин сделал заявление о транзите газа через Украину
Экономика Компании
Маткапиталу нашли новое применение
00:34
Маткапиталу нашли новое применение
Личный счет
Медведев выдвинул Украине жесткое условие по газу
00:39
Медведев выдвинул Украине жесткое условие по газу
Рынки Компании
С Новым годом! Власти Москвы поднимают цены на ЖКХ
00:23
С Новым годом! Власти Москвы поднимают цены на ЖКХ
Личный счет
Трамп назвал «Северный поток-2» проблемой
02:02
Трамп назвал «Северный поток-2» проблемой
Рынки Компании
Госдума приняла закон об электронных трудовых книжках
00:26
Госдума приняла закон об электронных трудовых книжках
Экономика
В России обнаружили две бедности
00:34
В России обнаружили две бедности
Экономика
Крупный российский интернет-магазин прекратил работу
00:20
Крупный российский интернет-магазин прекратил работу
Компании
Таджиков оставили без денег из России
00:27
Таджиков оставили без денег из России
Личный счет Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение