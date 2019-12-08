Рухани оценил последствия санкций США для экономики Ирана

Рухани: экономика Ирана выдержит санкции США

Бюджет Ирана готов к экономическому давлению со стороны Соединённых Штатов Америки, заявил во время заседания парламента республики президент Хасан Рухани . Политик добавил, что Тегеран сможет поддерживать стабильность в стране, особенно в нефтяной отрасли.

Чиновник отметил, что Иран не будет в 2020 году полностью полагаться на доходы от продажи углеводородов, передаёт портал Mehr.

В следующем году, аналогично как и в нынешнем, наш бюджет — это бюджет сопротивления и устойчивости против санкций, — рассказал Рухани.

В ноябре 2019 года Вашингтон расширил санкции против Тегерана, наложив запрет на поставки ряда материалов, которые могут быть использованы для ядерной и ракетной программ. Об этом говорится в распространённом сообщении Госдепартамента

Строительный сектор Ирана попал под санкции, поскольку, по мнению Вашингтона, «прямо или косвенно контролируется Корпусом стражей Исламской революции». В этой связи вводится запрет на продажу, поставку или передачу Тегерану необработанных или полуобработанных металлов, графита, угля и программного обеспечения.

Кроме того, Госдеп продлил действие санкций, позволяющих России, Китаю и европейским странам продолжать работу на иранских ядерных объектах, что не позволит Тегерану использовать эти объекты для ядерных разработок.