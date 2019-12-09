Газ будет: Болгария готова принимать российское топливо

Болгария заявила о готовности принимать газ из «Турецкого потока». Поставки могут начаться уже с 1 января 2020 года. Ранее российская сторона обвиняла Софию в задержке со строительством. Однако власти Болгарии объясняли ее необходимостью соблюдения европейских стандартов.

Начать транзитные поставки газа из «Турецкого потока» в Грецию и Северную Македонию болгарская сторона готова с 1 января 2020 года. Об этом заявил исполнительный директор компании «Булгартрансгаз» Владимир Малинов. Об этом сообщает агентство ТАСС.

По его словам, организация начнет заполнять газом 11-километровый участок газопровода уже на этой неделе. Владимир Малинов считает, что к 15 декабря Болгария будет полностью готова к началу поставок, а Турция подготовится к 20-му числу.

Новый газопровод «Балканский поток», который пройдет через территорию Болгарии, полностью должен быть введен в строй до конца 2020 года. Протяженность трубы составит 484 километра.

Ранее у болгарской стороны возникли проблемы с проведением конкурса по выбору компании — строителя проекта.

Так, консорциум «Аркад», учредителями которого выступают компании из Италии и Саудовской Аравии, был выбран для прокладки трубы на территорию Сербии через Болгарию еще в апреле 2019 года. Но контракт был подписан лишь в середине сентября. Это привело к задержке стройки на полгода.

О том, что болгарская сторона сознательно затягивает реализацию ввода в строй продолжения газопровода «Турецкий поток» на своей территории заявил недавно президент РФ Владимир Путин на совместной пресс-конференции с президентом Сербии Александром Вучичем. Это произошло в начале декабря.

По его словам, Болгария неоднократно обращалась к России с просьбой дать стране возможность принять участие в «Турецком потоке», после того как сорвался проект «Южный поток». А сейчас власти тормозят начало поставок газа в Европу на южном направлении.

«Ю́жный потoк» — международный проект газопровода, который планировалось проложить по дну Черного моря из Анапского района в болгарский порт Варну. Он должен был диверсифицировать поставки топлива из России в Европу. Но строительство трубопровода было сорвано, так как в 2014 году Европейский парламент принял резолюцию, где Болгарии было рекомендовано отказаться от строительства газопровода. После этого у России возникла напряженность во взаимоотношениях с партнером.

В итоге в 2015 году проект «Южный поток» мощностью 63 млрд куб. м был свернут, вместо него «Газпром» начал строить «Турецкий поток».

«Болгария соблюдает процедуры Европейского союза . Каждый имеет право искать альтернативные маршруты — мы ищем альтернативную диверсификацию», — сообщил президент РФ.

Задержку строительства трубопровода по своей территории в Софии на этот раз объясняли необходимостью соблюдения норм европейского законодательства.

Кроме прокладки трубы по территории Болгарии необходимо строительство перемычки — компрессорного комплекса, который обеспечит прокачку газа из Болгарии в Сербию и Венгрию, объяснил «Газете.Ru» старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов

Он отмечает, что в итоге этот «недострой» служит дополнительным козырем для Украины в переговорах между «Газпромом» и «Нафтогазом» о продлении транзита газа в Европу.

Недавно пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин совместно с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом дадут старт работе газопровода «Турецкий поток» 8 января. К этой дате будут завершены все работы на территории Турции.

В ноябре «Газпром» сообщил, что топливом заполнены обе нитки «Турецкого потока». Это завершающий этап пусконаладочных работ перед вводом объекта в эксплуатацию. Были заполнены обе части трубопровода от компрессорной станции «Русская» до приемного терминала в районе поселка Кыйыкей на черноморском побережье страны.

Топливо будет поставляться из Анапы через Черное море в Турцию и далее в страны Южной и Юго-Восточной Европы.

Протяженность трубопровода составляет более 930 км. После морского участка будет проложена сухопутная транзитная нитка до границы Турции с сопредельными европейскими странами. Мощность первой и второй ниток «Турецкого потока» составит по 15,75 млрд куб. м каждая.