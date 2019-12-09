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Болгария заявила о готовности принимать газ из «Турецкого потока» с января 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 1 час назад
Болгария сделала заявление по «Турецкому потоку»
Фото: TurkStream
Болгария готова с 2020 года обеспечить транзитные поставки газа в Грецию и Северную Македонию по трубопроводу «Турецкий поток», исполнительный директор компании «Булгартрансгаз» Владимир Малинов.
«Даже если с начала года транзит российского газа через Украину в Болгарию по Трансбалканскому газопроводу будет остановлен, мы подготовлены. 30 ноября Турция сделала «золотой» сварной шов, который соединил «Турецкий поток» с «Болгарским потоком», — сообщил Малинов.
Он уточнил, что газопровод начнут заполнять топливом на текущей неделе.
«Мы будем готовы к 15 декабря, они, надеюсь, к 20 декабря», — добавил Малинов, передает ТАСС.
На прошлой неделе сообщалось, что Болгария затягивает строительство продолжения «Турецкого потока» по своей территории. Как сообщала газета ВЗГЛЯД, София подвела не только Газпром, но и своих соседей, у которых могут возникнуть проблемы этой зимой.
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Теги:
Экономика , Газпром , ИТАР-ТАСС
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