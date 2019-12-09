Болгария сделала заявление по «Турецкому потоку»

Болгария заявила о готовности принимать газ из «Турецкого потока» с января

Болгария готова с 2020 года обеспечить транзитные поставки газа в Грецию и Северную Македонию по трубопроводу «Турецкий поток», исполнительный директор компании «Булгартрансгаз» Владимир Малинов.

«Даже если с начала года транзит российского газа через Украину в Болгарию по Трансбалканскому газопроводу будет остановлен, мы подготовлены. 30 ноября Турция сделала «золотой» сварной шов, который соединил «Турецкий поток» с «Болгарским потоком», — сообщил Малинов.

Он уточнил, что газопровод начнут заполнять топливом на текущей неделе.

«Мы будем готовы к 15 декабря, они, надеюсь, к 20 декабря», — добавил Малинов, передает ТАСС.