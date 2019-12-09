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У бывшего владельца «Черкизона» отберут жилье 

Lenta.ru + ещё 3 2 часа назад
У бывшего владельца «Черкизона» отберут жилье
Фото: РИА Новости
Имущество бывшего владельца Черкизовского рынка в Москве Тельмана Исмаилова стоимостью около 404 миллионов рублей продадут на аукционе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на определение Арбитражного суда Московской области.
Всего с молотка уйдут четыре лота. Первый — жилое помещение, состоящее из пятикомнатной и шестикомнатной квартир общей площадью около 300 «квадратов» на Кутузовском проспекте в Москве. Начальная стоимость объекта — более 88 миллионов рублей.
Второй лот — двухуровневая квартира в 349 квадратных метров. Она находится в поселке Заречье Одинцовского района (Подмосковье) и стоит более 64 миллионов рублей.
Третий лот — это три земельных участка площадью пять гектаров в подмосковной Апрелевке. На них расположены два коттеджа площадью почти две тысячи «квадратов» с газопроводом и хозпостройками. Стартовая цена объекта — более 201 миллиона рублей.
Последний лот — еще один земельный участок в 2,5 гектара, предназначенный для строительства комплекса. Он включает в себя гольф-поле с объектами инфраструктуры и индивидуальной жилой застройки и находится в деревне Сколково Московской области.
В августе 2019 года прокуратура Цюриха арестовала счета Исмаилова в швейцарских банках в качестве обеспечительной меры по иску российского БМ-банка, который в начале 2010-х годов был кредитором для двух компаний бизнесмена. В сумме они получили 230 миллионов долларов (14,6 миллиарда рублей).
Ранее Исмаилова признали банкротом и открыли процедуру реализации его имущества. Крупнейший в Москве центр мелкооптовой торговли — Черкизовский рынок — был закрыт после того, как органы санитарного контроля обнаружили там многочисленные нарушения.
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Теги:
Экономика , Тельман Исмаилов , БМ-Банк
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