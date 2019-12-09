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На Украине рассказали о запасах угля и газа в стране 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 2 часа назад
На Украине рассказали о запасах угля и газа в стране
Фото: РИА Новости
Глава украинского правительства Алексей Гончарук заявил, что запасов угля и газа в стране должно хватить на отопительный сезон 2019-2020 годов.
«Украина обеспечена газом, углем, всеми необходимыми ресурсами для того, чтобы спокойно пройти эту зиму. Вообще, об этой зиме не идет речь, потому что мы заранее позаботились о том, чтобы ничего в энергетическом плане Украине не угрожало ближайшее время», — сказал он телеканалу «1+1».
Вместе с этим Гончарук добавил, что трехсторонние переговоры о транзите российского газа через Украину продолжаются.
В субботу премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Украина может получать российский газ напрямую по более низкой цене, однако для этого нужно договориться.
Перед этим глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что компания ждет от Украины конструктивной позиции по экономически обоснованным условиям транзита газа с 2020 года.
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Теги:
Экономика , Дмитрий Медведев , Алексей Миллер , Алексей Гончарук , Газпром , Правительство Украины
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