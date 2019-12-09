Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Россия и Украина продолжили борьбу за $3 млрд
Россия и Украина продолжили борьбу за $3 млрд
Экономика
Газ будет: Болгария готова принимать российское топливо
Газ будет: Болгария готова принимать российское топливо
Экономика
Появились новые подробности встречи Путина и Зеленского
Появились новые подробности встречи Путина и Зеленского
Экономика
Россияне начали скупать акции
Россияне начали скупать акции
Личный счет
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.71
$
63.89
70.56
70.70
Прогноз
16.12 – 23.12
$
63.63
70.60
Индексы и котировки Brent
64.07
–0.20 Золото
1463.21
–0.01 РТС
1450.38
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
09.12
1.1074
+0.0063
25.11
1.1011
05.12
25.11
13.11

Украина подсчитала потери от «российской агрессии» 

Lenta.ru + ещё 6 48 минут назад
Украина подсчитала потери от «российской агрессии»
Фото: EPA
Потери украинской экономики от «российской агрессии» составляют от 50 до 150 миллиардов долларов. Такую оценку дал министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов. Его слова приводит «Интерфакс». В чем именно заключается агрессия, политик уточнять не стал.
Приводя статистические данные, министр указал, что в 2014-2015 годах прямые потери составили порядка 15-20 процентов ВВП. Также, по словам Милованова, остаточная стоимость объектов недвижимого госимущества в неподконтрольном Киеву Донбассе и Крыму, который украинские власти считают аннексированным Россией, составляет примерно 85 миллиардов гривен (чуть больше 3,5 миллиарда долларов).
В начале ноября Нацбанк Украины обнародовал прогноз, из которого следует, что потери украинской экономики от сокращения транзита газа из России могут составить 0,6 процента ВВП в 2020 году и 0,9 процента в 2021-м. В банке напомнили, что транзит российского газа ежегодно приносит Украине около трех миллиардов долларов.
Видео дня. На ипотеку для многодетных выделят 6 млрд рублей
Последние новости
WADA отстранило Россию на четыре года WADA отстранило Россию на четыре года Болгария объявила о готовности продолжения «Турецкого потока» Болгария объявила о готовности продолжения «Турецкого потока» Кремль раскрыл детали встречи Путина с Зеленским в Париже Кремль раскрыл детали встречи Путина с Зеленским в Париже
Комментарии 
Теги:
Экономика , Компании , Недвижимость , Рынки , Тимофей Милованов , Интерфакс
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия и Украина продолжили борьбу за $3 млрд
Россия и Украина продолжили борьбу за $3 млрд
Газ будет: Болгария готова принимать российское топливо
Газ будет: Болгария готова принимать российское топливо 1
Появились новые подробности встречи Путина и Зеленского
Появились новые подробности встречи Путина и Зеленского 4
Россияне начали скупать акции
Россияне начали скупать акции 1
Четыре банка едва не обрушили финансовую систему США
Четыре банка едва не обрушили финансовую систему США
Видео
Появились новые подробности встречи Путина и Зеленского
01:17
Появились новые подробности встречи Путина и Зеленского
Экономика
«Как это ни печально»: ультиматум Путина Болгарии
00:50
«Как это ни печально»: ультиматум Путина Болгарии
Экономика Компании
Путин сделал заявление о транзите газа через Украину
00:50
Путин сделал заявление о транзите газа через Украину
Экономика Компании
Маткапиталу нашли новое применение
00:34
Маткапиталу нашли новое применение
Личный счет
Медведев выдвинул Украине жесткое условие по газу
00:39
Медведев выдвинул Украине жесткое условие по газу
Рынки Компании
С Новым годом! Власти Москвы поднимают цены на ЖКХ
00:23
С Новым годом! Власти Москвы поднимают цены на ЖКХ
Личный счет
Трамп назвал «Северный поток-2» проблемой
02:02
Трамп назвал «Северный поток-2» проблемой
Рынки Компании
Госдума приняла закон об электронных трудовых книжках
00:26
Госдума приняла закон об электронных трудовых книжках
Экономика
В России обнаружили две бедности
00:34
В России обнаружили две бедности
Экономика
Крупный российский интернет-магазин прекратил работу
00:20
Крупный российский интернет-магазин прекратил работу
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение