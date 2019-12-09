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Появились новые подробности встречи Путина и Зеленского 

Lenta.ru 1 час назад
По данным источника РИА Новости, в ней примут участие глава «Газпрома» Алексей Миллер и министр энергетики России Александр Новак.
Первая встреча глав двух государств пройдет в Париже после саммита нормандской четверки. Ранее помощник Путина Юрий Ушаков говорил, что президенты России и Украины обсудят реализацию минских соглашений, однако не уточнял, будет ли подниматься вопрос продолжения транзита российского газа через украинскую территорию.
Во встрече, помимо самого Ушакова, с российской стороны также примут участие пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, помощник главы государства Владислав Сурков и министр иностранных дел Сергей Лавров. Ушаков уточнил, что сам формат встречи не предусматривает ограничений по времени.
О встрече Путина и Зеленского стало известно 6 декабря. В Киеве тогда информацию не подтвердили, но и не опровергли. Украинская сторона заявила, что потребность во встрече «может возникнуть очень спонтанно».
Действующее десятилетнее соглашение на транзит российского газа через территорию Украины истекает 31 декабря 2019 года, и стороны пока не договорились о его продолжении после 2020 года. Украина настаивает на новом долгосрочном контракте из-за опасений, что с запуском газопровода «Северный поток-2» в середине 2020 года Россия сможет пустить весь газ в обход украинской территории. Однако 6 декабря Путин заверил Киев, что запуск нового газопровода не будет означать прекращения транзита, и Россия не собирается отказываться от поставок газа в Европу через территорию Украины.
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Комментарии 2 
Теги:
Экономика , Видео , Владислав Сурков , Алексей Миллер , Александр Новак , Дмитрий Песков , Юрий Ушаков , Сергей Лавров , Газпром
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