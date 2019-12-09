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Долг Украины перед Россией по евробондам достиг $4,5 млрд 

ТАСС + ещё 26 1 час назад
Названа сумма долга Украины перед Россией
Фото: РИА Новости
Сумма требований РФ к Украине по неисполненным обязательствам по евробондам с учетом начисленных процентов достигла $4,5 млрд, сообщает Минфин России.
Верховный суд Великобритании 9 декабря начал рассматривать спор Украины и России о долге по невыплаченным Киевом еврооблигациям на $3 млрд
"Российская Федерация сохраняет уверенность в том, что по всем вопросам Верховный суд вынесет решение в пользу трасти [The Law Debenture Trust Corporation plc — доверительный управляющий по евробондам]", — заявили в Минфине.
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Теги:
Экономика , Компании , Рынки , Минфин
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