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«Геркулес» спасет самую проблемную страну Европы 

Lenta.ru 1 час назад
«Геркулес» спасет самую проблемную страну Европы
Фото: Reuters
План правительства Греции по оздоровлению банковской системы страны, названный в честь мифологического героя Геркулеса, дает первые результаты, пишет Bloomberg. Индекс Фондовой биржи Афин близок к тому, чтобы показать наибольший в мире рост по итогам 2019 года.
Главным драйвером роста индекса стали греческие банки, отмечает издание. Их финансовые результаты значительно улучшились благодаря проекту «Геркулес», цель которого — очистить баланс кредитных организаций от проблемных активов в виде невозвратных активов.
План сочетает в себе две главные составляющие: секьюритизацию банковских активов (выпуск облигаций под обеспечение будущих выплат по кредитам) и государственные гарантии. Прототипом для него послужила итальянская программа GACS.
Благодаря реализации программы банки смогут легче привлекать инвесторов, поскольку повысят надежность в их глазах. Как следствие, котировки акций банков сильно выросли. Однако такое положение дел создает риски для налогоплательщиков, на которых ляжет бремя по спасению банков в случае, если план не сработает и кредитные организации снова окажутся убыточными.
В последние годы объем проблемных и безнадежных кредитов на балансе греческих банков в результате многолетнего кризиса достигал 75 миллиардов евро. Гарантии правительства, под которые банки могут выпускать облигации в рамках секьюритизации, составят 12 миллиардов евро.
Инициатором программы стал новый премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, сменивший на этом посту лидера леворадикальной партии «Сириза» Алексиса Ципраса по итогам июльских парламентских выборов.
В 2018 году в Греции завершилась программа помощи со стороны международных кредиторов, после чего страна вышла из-под их управления.
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Теги:
Экономика , Кириакос Мицотакис , Алексис Ципрас , Bloomberg
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