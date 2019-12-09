Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Названа сумма долга Украины перед Россией
Названа сумма долга Украины перед Россией
Экономика
Польша поищет газ на Украине и заберет его себе
Польша поищет газ на Украине и заберет его себе
Компании
МВФ назвал условия для экономического успеха Украины
МВФ назвал условия для экономического успеха Украины
Экономика
Россиян предупредили о новом виде мошенничества
Россиян предупредили о новом виде мошенничества
Личный счет
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.65
$
63.84
70.51
70.70
Прогноз
16.12 – 23.12
$
63.63
70.60
Индексы и котировки Brent
63.84
+0.31 Золото
1461.65
–0.01 РТС
1456.79
–0.11
Динамика валют
EUR / USD
09.12
1.1071
+0.0060
25.11
1.1011
05.12
25.11
13.11

Россия начнет платить мигрантам пенсии 

Рамблер 38 минут назад
Россия начнет платить мигрантам пенсии
Фото: РИА Новости
Мигрантам из стран — участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС) могут начать выплачивать пенсии в России.
Мигрантов вместо рынков отправят на стройки
Соответствующее постановление Правительства размещено на портале правовой информации.
Как сообщает «Парламентская газета», проект постановления предполагает выплату пенсий во всех странах союза, а не только там, где она была назначена.
Граждане смогут подать заявление на назначение и выплату пенсии по месту проживания или трудоустройства. Каждое государство определяет право на пенсию согласно своему законодательству и исходя из стажа работы на его территории. Если трудового стажа в этой стране недостаточно, будет учитываться стаж в других странах соглашения, если они не совпадают по времени.
Размер пенсии также назначается в соответствии с законодательством страны, где назначается выплата.
Аналогичным образом можно будет получить пенсию по инвалидности. При необходимости во внимание принимаются справки и медзаключения, выданные соответствующими учреждениями других членов ЕАЭС.
Членами Евразийского экономического союза являются Россия, Армения, Казахстан, Киргизия и Белоруссия.
Видео дня. На ипотеку для многодетных выделят 6 млрд рублей
Комментарии 49 
Редактор:  Мария Королева
Теги:
Экономика , ЕАЭС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа сумма долга Украины перед Россией
Названа сумма долга Украины перед Россией
Польша поищет газ на Украине и заберет его себе
Польша поищет газ на Украине и заберет его себе
МВФ назвал условия для экономического успеха Украины
МВФ назвал условия для экономического успеха Украины 1
Россиян предупредили о новом виде мошенничества
Россиян предупредили о новом виде мошенничества
«Геркулес» спасет самую проблемную страну Европы
«Геркулес» спасет самую проблемную страну Европы 1
Видео
Появились новые подробности встречи Путина и Зеленского
01:17
Появились новые подробности встречи Путина и Зеленского
Экономика
«Как это ни печально»: ультиматум Путина Болгарии
00:50
«Как это ни печально»: ультиматум Путина Болгарии
Экономика Компании
Путин сделал заявление о транзите газа через Украину
00:50
Путин сделал заявление о транзите газа через Украину
Экономика Компании
Маткапиталу нашли новое применение
00:34
Маткапиталу нашли новое применение
Личный счет
Медведев выдвинул Украине жесткое условие по газу
00:39
Медведев выдвинул Украине жесткое условие по газу
Рынки Компании
С Новым годом! Власти Москвы поднимают цены на ЖКХ
00:23
С Новым годом! Власти Москвы поднимают цены на ЖКХ
Личный счет
Трамп назвал «Северный поток-2» проблемой
02:02
Трамп назвал «Северный поток-2» проблемой
Рынки Компании
Госдума приняла закон об электронных трудовых книжках
00:26
Госдума приняла закон об электронных трудовых книжках
Экономика
В России обнаружили две бедности
00:34
В России обнаружили две бедности
Экономика
Крупный российский интернет-магазин прекратил работу
00:20
Крупный российский интернет-магазин прекратил работу
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение