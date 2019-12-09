Россия начнет платить мигрантам пенсии

Мигрантам из стран — участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС) могут начать выплачивать пенсии в России.

Соответствующее постановление Правительства размещено на портале правовой информации.

Как сообщает «Парламентская газета», проект постановления предполагает выплату пенсий во всех странах союза, а не только там, где она была назначена.

Граждане смогут подать заявление на назначение и выплату пенсии по месту проживания или трудоустройства. Каждое государство определяет право на пенсию согласно своему законодательству и исходя из стажа работы на его территории. Если трудового стажа в этой стране недостаточно, будет учитываться стаж в других странах соглашения, если они не совпадают по времени.

Размер пенсии также назначается в соответствии с законодательством страны, где назначается выплата.

Аналогичным образом можно будет получить пенсию по инвалидности. При необходимости во внимание принимаются справки и медзаключения, выданные соответствующими учреждениями других членов ЕАЭС.

Членами Евразийского экономического союза являются Россия, Армения, Казахстан, Киргизия и Белоруссия.