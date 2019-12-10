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США преодолели вековое экономическое проклятье 

Lenta.ru 2 часа назад
США преодолели вековое экономическое проклятье
Фото: Lucas Jackson / Reuters
США преодолели двухвековое экономическое проклятье — страна, которая каждое десятилетие, начиная с Гражданской войны 1861-1865 годов, переживала экономический спад, впервые может завершить цикл без технической рецессии (падения темпов роста ВВП два квартала подряд). Об этом пишет Business Insider со ссылкой на экономистов.
Предыдущая рецессия длилась с декабря 2007 года по июнь 2009-го и оказалась худшей со времен Великой депрессии. Последний спад в американской экономике сопровождался значительным ростом безработицы и случаев отчуждения недвижимости американцев в счет долгов. В результате она спровоцировала глобальный финансовый кризис 2008 года.
Однако после Великой рецессии 2007-2009 годов американская экономика вошла в фазу непрерывного роста, которая оказалась самой продолжительной в истории страны. Так, по состоянию на июль 2019 года она уже длилась 120 месяцев. Как объяснила Иоанна Маринеску из Университета Пенсильвании, в 2007-2009 годах в экономике США произошел настолько сильный спад, что в последующее десятилетие ей просто не оставалось ничего другого, кроме как расти.
Хотя экономисты и утверждают, что США удалось преодолеть Великую рецессию, они признают, что ее последствия ощущаются до сих пор. В частности, они проявляются в таких вещах, как сильное социальное расслоение и ухудшение карьерных перспектив для молодежи.
Ранее эксперты Bloomberg на фоне затянувшейся торговой войны США и Китая подсчитали, что риск рецессии в американской экономике в ближайшие 12 месяцев составляет 27 процентов.
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Теги:
Экономика , Bloomberg
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