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Швеция решила избавиться от нефтяного миллиарда 

Lenta.ru 47 минут назад
Швеция решила избавиться от нефтяного миллиарда
Фото: Kjetil Ree / Wikimedia
Швеция решила избавиться от нефтяного миллиарда — инвестиционная компания SPP Fonder AB, в управлении которой находятся 24 миллиарда долларов, вывела средства из фирм по добыче и продаже ископаемых источников энергии, а также организаций, непосредственного связанных со сферой добычи, свои средства. Об этом пишет Bloomberg.
SPP Fonder AB является подразделением норвежского финансового гиганта Storebrand ASA. Решение о сокращении вложений в такие компании было принято в рамках борьбы с изменениями климата. В результате в настоящее время порядка трети находящегося в управлении Storebrand капитала (около 29 миллиардов долларов) вложено в активы, не связанные с добычей полезных ископаемых.
Как пояснили в Storebrand, снижение вложений в добывающие компании связано с ростом спроса на фонды, которые проводят политику защиты окружающей среды.
Решение Storebrand согласуется с политикой норвежских властей по борьбе с изменениями климата. Ранее стало известно, что Суверенный фонд Норвегии, в управлении которого находятся 1,1 триллиона долларов, сократит инвестиции в бумаги компаний, занимающихся добычей нефти, газа и угля.
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Теги:
Экономика , Bloomberg
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