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На Украине рассказали о новых козырях России в газовом вопросе 

Lenta.ru 15 минут назад
Украина заявила о новых козырях РФ в газовом вопросе
Фото: РИА Новости
У России еще есть несколько новых нестандартных козырей в переговорах о продолжении транзита газа через украинскую территорию после 2020 года. Об этом глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев написал в своем Facebook.
«У наших оппонентов еще есть несколько нестандартных "козырей". Поэтому праздновать победу точно рано», — написал он.
Комментарий Коболева был опубликован после переговоров президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского по газу, состоявшихся 9 декабря. Тогда главы двух государств не смогли договориться о каких-то конкретных решениях. Однако украинская сторона заявила, что Москве и Киеву удалось «разблокировать» детали будущих контрактов, такие как «возможность, формат, объем, цена». При этом исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что Украина не обнуляет взаимные претензии с Россией по газовому вопросу.
Кроме того, Зеленский намекнул на то, что Россия готова вернуть Украине около трех миллиардов долларов, которые задолжала из-за решения Стокгольмского арбитража. Российская сторона между тем предложила скидку на газ в 25 процентов от нынешней цены. Ранее в Киеве уже говорили, что готовы взять долг газом.
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Теги:
Экономика , Андрей Коболев , Юрий Витренко , Владимир Зеленский , Владимир Путин , Нафтогаз
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