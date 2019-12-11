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Рублю предсказали незавидную судьбу из-за новых санкций 

Рамблер 1 час назад
Конгресс США 11 декабря обсудит санкции в отношении России. Как новые ограничения повлияют на российскую экономику и что станет с рублем, разбиралась «Газета.ру».
Комитет сената по международным отношениям конгресса США 11 декабря проголосует по законопроекту DASKA (Defending American Security from Kremlin Aggression Act of 2019), который предусматривает санкции в отношении российских госбанков, государственного долга России, энергетического сектора и Центрального Банка России.
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Однако эксперты, опрошенные изданием, усомнились в введении новых жестких мер в отношении России, так как США уже полностью увязли в торговой войне с Китаем.
«Но все же полностью исключать введения новых санкций не стоит, антироссийские настроения в американском истеблишменте достаточно сильны», — заявил изданию старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов.
В свою очередь глава люксембургского офиса консалтинговой группы KRK Group Никита Рябинин предрек падение рубля, даже если санкции не будут введены, а просто прозвучат агрессивные заявления в Конгрессе. Рубль очень чутко реагирует на любые упоминания о санкциях и может рухнуть до 67 рублей за доллар, пояснил эксперт.
«Рамблер» писал, что ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина рассказала в интервью немецкой газете Handelsblatt, что рубль пришлось отпустить, а не держать в коридоре обменного курса, чтобы стабилизировать финансовую систему после введения западных санкций. Однако, по ее словам, «банковская система России уже адаптировалась».
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Редактор:  Алиса Селезнёва
Теги:
Экономика , Видео , Статьи , Эльвира Набиуллина , Сергей Суверов , Конгресс США , Центральный банк России , Газета.Ru , Handelsblatt , Доллар
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