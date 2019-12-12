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Три раза достаточно: Федрезерв отказался снижать ставку 

Газета.Ru + ещё 29 1 час назад
Три раза достаточно: ФРС США отказалась снижать ставку
Фото: Reuters
Федеральная резервная система не стала менять ключевую ставку. Американский ЦБ дает сигнал, что трех снижений более чем достаточно для поддержания устойчивого роста экономики. Цикл закончен и ставка теперь может быть заморожена на ближайшие два года, говорят эксперты.
Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, оставила базовую процентную ставку на прежнем уровне — 1,5-1,75%. Это следует из опубликованных материалов ведомства.
Таким образом, Федрезерв впервые за четыре последних заседания не стал уменьшать ключевую ставку.
В течение 2019 года ФРС трижды понижала ставку (июле, сентябре и октябре), каждый раз срезая ее на 25 б. п.
Также в целях ослабления монетарной политики с 15 октября Федеральная резервная система начала программу скупки бумаг с рынка. Операции сконцентрированы на краткосрочных казначейских облигациях (bills).
Эти бумаги на срок от 4 до 26 недель составляют около 15% рынка госдолга США — $2,5 триллиона из $16,8 триллиона — и используются для оперативного управления ликвидностью бюджета. Объем приобретения активов составляет около $60 млрд в месяц. По мнению аналитиков, таким образом Федрезерв пытается оживить экономику.
Эксперты накануне заседания ФРС 11 декабря предупреждали, что менять ставку не планируется. Американский ЦБ посылал сигналы, что трех снижений более чем достаточно для поддержания устойчивого роста экономики, говорили аналитики. Большинство опрошенных Bloomberg специалистов вообще считают, что ФРС не будет менять ставку в ближайшие два года.
Судя по котировкам фьючерсов на процентную ставку, рынок не ожидает изменения показателя ранее сентября 2020 года, отмечают российские эксперты.
Однако то, что американский Центробанк в дальнейшем может отказаться от смягчения монетарной политики, представляет угрозу для рубля, говорит Арсений Дадашев, директор Академии управления финансами и инвестициями.
Нынешнее же решение Федерезерва может означать, что риск возникновения рецессии в американской экономике снижается. Так, ФРС сохранил прогноз по росту ВВП на 2021 и 2022 год на уровне 1,9% и 1,8% соответственно. Регулятор также не изменил прогноз по базовой инфляции — в 2019 году она составит 1,5%, в 2020 и 2021 году — 1,9% и 2%. В 2022 году ФРС ожидает базовую инфляцию на уровне 2%.
Такие позитивные ожидания означают, что Америка может не идти на торговые уступки Китаю.
«Если в ближайшие дни США и Китай не подпишут промежуточное торговое соглашение, пара доллар/рубль может устремиться в направлении уровня 64 руб., который сейчас выступает в роли ключевого локального сопротивления», — отмечает Дадашев.
На этой неделе состоится заседание совета директоров Банка России. В отличие от американского ЦБ, в России регулятор вполне может пойти на снижение ключевой ставки.
Наблюдаемая динамика цен создает высокие риски очередного отклонения инфляции от базового прогноза. Это практически гарантирует принятие решения Банком России о снижении ключевой ставки 13 декабря.
«Согласно данным Росстата за прошедшую неделю, инфляция составила +0,1%. Среднесуточный рост цен с начала декабря ускорился, но остается существенно ниже уровней декабря 2018 года. В результате индекс цен уже «ушел» ниже 3,4% г/г и по нашим оценкам по итогам года окажется ниже 3,2%, то есть ниже базового прогноза ЦБ (3,2%-3,7%). Отклонение от базового прогноза является сильным сигналом к снижению ключевой ставки», — говорится в обзоре аналитиков Промсвязьбанка.
По словам экспертов, снижение ключевой ставки ЦБ при том, что Федрезерв оставляет свою ставку без изменения, может привести к тому, что инвесторы будут выходить из активов развивающихся стран, в частности, России, что грозит обвалить рубль.
Официальный курс доллара на завтра, 12 декабря, составляет 63,56 рубля.
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Теги:
Экономика , Статьи , ФРС , Промсвязьбанк , Центральный банк России , Bloomberg
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