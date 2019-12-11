Германия раскритиковала санкции США против «Потока»

Атака на суверенитет: Германия против санкций для «Потока»

Санкции США против газопровода «Северный поток — 2» — это атака на суверенитет Евросоюза , считают немецкие бизнесмены. Ограничения были включены в военный бюджет Штатов. Это ставит под удар соглашение между Киевом и Москвой по транзиту газа и мешает миротворческой миссии на Донбассе.

Американские санкции против газопровода «Северный поток — 2», если будут введены, ударят по суверенитету Евросоюза и подорвут сотрудничество между Старым и Новым Светом. Об этом заявили в Восточном комитете немецкой экономики (ВКНЭ), передает ТАСС.

«Если дело дойдет до санкций, то это <…> станет фатальным сигналом для парижских усилий по достижению мира», — подчеркнул председатель комитета Оливер Хермес.

Санкции против проекта были включены в американский военный бюджет, и этот шаг «ставит на кон» миротворческие усилия на Украине и возможное соглашение между Киевом и Москвой по газовому транзиту, говорится в заявлении ВКНЭ.

Кроме того, если ограничения будут введены, то «трансатлантическим отношениям будет нанесен колоссальный урон», отмечают немецкие предприниматели.

Восточный комитет немецкой экономики был создан в 1952 году. Он представляет интересы Германии в странах Центральной и Восточной Европы, а также в Центральной Азии. ВКНЭ объединяет более 200 предприятий, в числе которых — крупные промышленные концерны.

В заявлении ВКНЭ также значится, что Евросоюз выполнил все условия проекта «Северный поток — 2» в правовых рамках, обладая всеми нужными разрешениями для строительства газопровода.

Если же США будут продолжать давить на европейские государства и бизнес экономически, то поставки сжиженного природного газа (СПГ) из Америки окажутся под вопросом.

«Энтузиазм по поводу совместных с США проектов может пропасть», — добавил Оливер Хермес.

Наконец, рост напряженности в российско-американских отношениях вызовет скачок цен на энергоносители в Европе. Это уже демонстрируют рынки, добавили в ВКНЭ.

«Мы уже видели это на примере санкций США против российских производителей алюминия, принятых в апреле 2018 года без обсуждения с ЕС. Тогда скачок цен был так высок, что санкции в итоге сняли», — подчеркнул глава комитета.

В понедельник, 9 декабря, Демократическая и Республиканская партии в конгрессе США согласовали военный бюджет на следующий финансовый год. Сумма выросла на 3,1% в сравнении с 2019 годом, составив $738 млрд

Причем конгрессмены внесли в бюджетный проект пункт о санкциях против газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» — якобы чтобы «обеспечить энергетическую безопасность Европы».

Проект состоит из двух ниток газопровода, пролегающих по дну Балтийского моря — из Ленинградской области в Северную Германию. Вместе нитки способны пропускать до 55 млрд кубометров газа в год.

6 декабря президент России Владимир Путин заявил, что работы по прокладке практически завершены. Фактически, газопровод готов более чем на 80%. Ввод в эксплуатацию газопровода позволит увеличить в два раза объемы возможных поставок российского газа по балтийскому маршруту, добавил он.

Путин также отметил, что немецкие потребители бесперебойно получают российский газ, а введение «Северного потока — 2» дополнительно удовлетворит спрос на энергоносители как в Германии, так и других странах.

5 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что Белый дом пока не определился, вводить ли санкции против проекта. Глава Белого дома подчеркнул, что Германия должна «самостоятельно разобраться» с этой «проблемой».

Двумя днями ранее заместитель госсекретаря по политическим делам Дэвид Хейл заявил, что Вашингтон смог замедлить реализацию газопровода, используя только «дипломатические меры». Однако, если дипломатия не сможет остановить проект, то «могут быть введены санкции».

11 декабря глава МИД России Сергей Лавров отметил, что действия конгресса США не помешают работе «Северного потока — 2» и «Турецкого потока». По его словам, в американском парламенте хотят «сделать все, чтобы разрушить» отношения между Москвой и Вашингтоном.

«Но мы привыкли к такого рода нападкам, мы знаем, как реагировать на них», — сказал Лавров.

Министр иностранных дел Российской Федерации также заверил, что эти два проекта «не остановятся».