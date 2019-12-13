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«Известия»: на реализацию нацпроектов выделят дополнительные 368 млрд рублей 

ТАСС + ещё 3 1 час назад
На нацпроекты выделят дополнительные 368 млрд рублей
Фото: РИА Новости
Затраты на реализацию нацпроектов увеличатся на 368 млрд рублей — до 26 трлн. Об этом сообщает в пятницу газета "Известия" со ссылкой на источник в Минфине.
По данным издания, больше всего дополнительных средств будет выделено нацпроекту "Демография" — 279 млрд рублей. Как уточнили "Известиям" в Минфине, это связано с увеличением количества получателей пособий на первого и второго ребенка. В настоящее время такие выплаты могут получать семьи с ребенком младше 1,5 лет, где совокупный доход родителей составляет менее 1,5 прожиточных минимумов на человека. В следующем году пособие будут получать семьи, чей доход меньше двух таких минимумов, пока ребенку не исполнится три года.
Кроме того, значительно увеличится стоимость проекта "Здравоохранение" и "Комплексного плана развития магистральной инфраструктуры" — на 39 и 38 млрд рублей соответственно. На реализацию других нацпроектов будет дополнительно направлено порядка 12 млрд Уменьшатся затраты лишь на программу "Экология".
Всего на исполнение нацпроектов до 2024 года планировалось потратить 25,7 трлн рублей. Из них 13,2 трлн рублей будут выделены из федерального бюджета, 4,9 трлн рублей — из бюджетов субъектов Федерации, 7,5 трлн — из внебюджетных источников и еще 0,1 трлн — из государственных внебюджетных фондов. Теперь из федерального бюджета будут выделены 13,5 трлн рублей.
12 нацпроектов и план развития инфраструктуры сформированы для достижения девяти национальных целей развития страны, в том числе обеспечения устойчивого естественного роста численности населения, повышения ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет, вхождения РФ в число пяти крупнейших экономик мира, перехода к темпам экономического роста выше мировых при сохранении макроэкономической стабильности и др., поставленных в майском указе президента.
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Теги:
Экономика , Минфин , газета "Известия"
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