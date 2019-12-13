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В Евразийском союзе будут отслеживать оборот товаров 

Парламентская газета + ещё 1 45 минут назад
В Евразийском союзе будут отслеживать оборот товаров
Фото: TWITTER
Страны Евразийского экономического союза будут обмениваться данными об обороте товаров, которые перемещаются между странами ЕАЭС. Соответствующее соглашение вступает в силу 13 декабря.
Соглашение о механизме прослеживаемости товаров, ввезённых на таможенную территорию Евразийского экономического союза, подписано в Нур-Султане 29 мая 2019 года. Оно направлено против использования различных схем уклонения от уплаты таможенных и налоговых платежей. Как отмечают в Правительстве, документ носит «прорывной» характер с точки зрения внедрения новых современных механизмов таможенного и налогового администрирования на всей территории Евразийского экономического союза.
С сегодняшнего дня перемещение товаров из одной страны ЕАЭС в другую будет отслеживаться и отображаться в специальной системе. Государства — члены Евразийского экономического союза будут обмениваться электронными счетами и документами, в которых указана информация о том, когда товар был ввезён на территорию Евразийского экономического союза, где он был оформлен, какая была его таможенная стоимость.
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Теги:
Экономика , ЕАЭС
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