В Евразийском союзе будут отслеживать оборот товаров

Страны Евразийского экономического союза будут обмениваться данными об обороте товаров, которые перемещаются между странами ЕАЭС. Соответствующее соглашение вступает в силу 13 декабря.

Соглашение о механизме прослеживаемости товаров, ввезённых на таможенную территорию Евразийского экономического союза, подписано в Нур-Султане 29 мая 2019 года. Оно направлено против использования различных схем уклонения от уплаты таможенных и налоговых платежей. Как отмечают в Правительстве, документ носит «прорывной» характер с точки зрения внедрения новых современных механизмов таможенного и налогового администрирования на всей территории Евразийского экономического союза.

С сегодняшнего дня перемещение товаров из одной страны ЕАЭС в другую будет отслеживаться и отображаться в специальной системе. Государства — члены Евразийского экономического союза будут обмениваться электронными счетами и документами, в которых указана информация о том, когда товар был ввезён на территорию Евразийского экономического союза, где он был оформлен, какая была его таможенная стоимость.