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Россия впервые с начала санкций заняла у Запада 

Lenta.ru + ещё 6 2 часа назад
Россия впервые с начала санкций заняла у Запада
Фото: Reuters
Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) одобрил выдачу России кредита в 500 миллионов долларов, говорится в сообщении Минэкономразвития.
В работе АБИИ, помимо представителей Азии, участвуют несколько стран из других регионов мира, в том числе это Великобритания, Франция и Канада. Таким образом, впервые за пять лет, с момента начала действия санкций, России удалось занять у стран Запада.
Как подчеркнул глава ведомства Максим Орешкин, выдача кредита России была бы встречена в штыки в других международных институтах, но в АБИИ, куда входят 75 государств, западные стран вынуждены считаться с мнением остального мира.
В пресс-службе МЭР рассказали, что стоимость займа банка для России оказалась ниже, чем была бы в форме суверенных еврооблигаций. Первую часть средств в размере 96,7 миллиона долларов используют для реконструкции участка трассы Р-21 «Кола». Она идет от Санкт-Петербурга до норвежской границы через Петрозаводск, Мурманск и Печенгу. Остальные транши тоже пойдут на дорожную инфраструктуру, но цели пока не определены.
Крупнейшими акционерами АБИИ, начавшего операционную деятельность в январе 2016 года, являются Китай и Индия, у который 26,5 процента и 7,6 процента акций соответственно. У западных стран в совокупности 25 процентов голосов.
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Теги:
Экономика , Максим Орешкин , Минэкономразвития
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