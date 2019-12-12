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Гутерреш рассказал о преимуществах низкоуглеродной экономики 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
Гутерреш назвал преимущества низкоуглеродной экономики
Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов
Переход к экономике, основанной на увеличении доли возобновляемых источников энергии, приведет к созданию 65 миллионов новых рабочих мест к 2030 году, заявил в ходе климатической конференции COP25 в Мадриде генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.
"Новая климатическая экономика говорит нам, что переход к низкоуглеродной экономике даст возможность роста в 26 триллионов долларов, может создать 65 миллионов новых рабочих мест к 2030 году", — заявил генсек ООН.
По его словам, наиболее быстро в настоящее время рабочие места создаются именно в секторах, связанных с возобновляемыми источниками энергии, и смежных с ними. "Зеленая экономика — это экономика будущего", — заявил генсек, обратив внимание, что многие правительства и компании уже пытаются "извлечь выгоду".
Помимо создания новых рабочих мест переход к низкоуглеродной экономике положительно скажется на здоровье, образовании, создаст новые возможности, уверен Гутерреш.
"Без достижения наших целей в области климата не будет справедливого перехода, а выживание самых богатых", — заявил он.
Генсек вновь призвал сократить выбросы на 45% к 2030 году по сравнению с 2010 годом, добиться углеродной нейтральности к 2050 году и не допустить роста температуры более чем на 1,5 градуса по Цельсию к концу века по сравнению с доиндустриальным периодом.
Для этого, считает генсек, необходимо пересмотреть ценовую политику на углерод, не допустить строительства новых угольных электростанций, не выделять субсидии на ископаемое топливо. Если не осуществить такой переход, то к концу века температура на планете повысится на три-четыре градуса по Цельсию по сравнению с доиндустриальным периодом, напомнил он прогнозы ученых.
Гутерреш также призвал развитые страны выполнить данные ранее обязательства и выделять 100 миллиардов долларов в год помощи развивающимся странам на борьбу с климатическими изменениями. "Это не благотворительность", — заявил Гутерреш.
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Теги:
Экономика , Антониу Гутерреш , ООН
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