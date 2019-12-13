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ЦБ отозвал лицензию у Невского народного банка 

RT на русском + ещё 23 2 часа назад
ЦБ отозвал лицензию у петербургского банка
Фото: РИА Новости
Центробанк принял решение отозвать лицензию на осуществление банковских операций у Невского народного банка. Об этом заявили в пресс-службе регулятора.
«Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 13 декабря 2019 года лицензии… у кредитной организации Публичное акционерное общество «Невский народный банк» ПАО «Невский банк», — говорится в заявлении.
Ранее председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что процесс оздоровления российской банковской системы находится в завершающей стадии.
По её словам, ЦБ стал реже отзывать лицензии: в 2019 году Центробанк отозвал лицензии у банков, чьи совокупные активы составляют около 0,1% от общих активов банков страны.
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Теги:
Экономика , Эльвира Набиуллина , Невский народный банк , Центральный банк России
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