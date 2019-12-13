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ЦБ отозвал лицензии у двух банков 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 8 1 час назад
ЦБ отозвал лицензии у двух банков
Фото: globallookpress.com
Банк России с 13 декабря отозвал лицензии на осуществление банковских операций у «Невского народного банка» (Санкт-Петербург) и «Кранбанка» (Иваново).
По данным ЦБ, «Невский банк» полностью утратил собственные средства вследствие хищения значительной части активов. В частности, в первой декаде декабря 2019 года у кредитной организации были похищены наличность и ценные бумаги на сумму более 3 млрд рублей. Банк сформировал необходимые резервы на возможные потери по фактически отсутствующим активам, что привело к полной утрате собственных средств. По данному факту правоохранительными органами возбуждено уголовное дело.
Кроме того, «Невский банк» нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, и нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятор в течение года неоднократно применял к нему меры.
«Невский банк» является участником системы страхования вкладов. По величине активов кредитная организация занимала 317 место в банковской системе России.
В свою очередь «Кранбанк» допускал нарушения нормативных актов Банка России в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кредитная организация представляла в уполномоченный орган некорректную информацию по операциям, подлежащим обязательному контролю. Кроме того, банк проводил операции, имеющие признаки вывода активов, и занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери. По оценке Банка России, адекватное отражение в финансовой отчетности кредитной организации принимаемых рисков приводит к значительному (более 45%) снижению капитала и, как следствие, возникновению оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности.
В ходе инспекционной проверки ЦБ выявил обесценение значительной части активов Кранбанка. В адрес кредитной организации направлено предписание с требованиями об адекватной оценке принимаемых рисков и отражении в отчетности своего реального финансового положения.
«Кранбанк» является участником системы страхования вкладов. По величине активов кредитная организация занимала 204 место в банковской системе России.
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Комментарии 11 
Теги:
Экономика , Кранбанк , Невский народный банк , МВД , Центральный банк России
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