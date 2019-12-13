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В санкциях против России увидели положительный эффект 

Lenta.ru 1 час назад
В санкциях против России увидели положительный эффект
Фото: РИА Новости
Антироссийские санкции, введенные в 2014 году после присоединения Крыма и начала конфликта на востоке Украины, принесли российской экономике как минимум один положительный эффект — сокращение неравенства населения. К такому выводу пришли авторы исследования Института переходных экономик Банка Финляндии, внимание на которое обратило принадлежащее Григорию Березкину РБК.
По расчетам авторов, с 2014 года в России на один процентный пункт снизился Индекс Джинни, показывающий уровень неравенства в стране (чем выше показатель индекса, тем сильнее неравенство).
На данный момент результат России по Индексу Джинни равняется 33 процентам. При отсутствии санкций он равнялся бы 34 процентам, считают авторы исследования. Такое следствие является парадоксом, поскольку обычно наблюдается обратная ситуация — внешние ограничения увеличивают неравенство.
Сокращение уровня неравенства в исследовании объясняется тем, что санкции ударили по богатейшим россиянам и сказались на уровне их благосостояния. При этом доходы малообеспеченных граждан пострадали в меньшей степени.
Также свою роль сыграли контрсанкции, положительно сказавшиеся на уровне достатка сельских жителей и работников предприятий агропромышленного комплекса.
13 декабря лидеры стран Евросоюза договорились о продлении санкций в отношении России на полгода. Нынешние ограничения действуют до конца 2020 года.
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Комментарии 4 
Теги:
Экономика , Григорий Березкин , ЕС
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