Порезали ставку: почему вклады теряют доходность

Банк России снизил ключевую ставку до 6,25%, сократив ее на четверть процента. Инфляция оказалась ниже таргета ЦБ в 4%, а темпы роста экономики ускорились, пишет регулятор. На курс рубля это решение не повлияет, говорят эксперты. Зато отразится на ставках по депозитам: доходность по ним будет еще ниже.

Совет директоров ЦБ снизил ключевую ставку, на 0,25 п.п., до 6,25% годовых. Об этом говорится в сообщении регулятора. Ставка снижена пятый раз подряд начиная с июня.

Но в этот раз перед заседанием совета директоров регулятора на рынке не было понятно, как поступит ЦБ в этот раз. Например, согласно проведенному опросу Reuters, 24 из 30 экспертов предполагали такое изменение. Остальные рассчитывали на сохранение ставки на прежних уровнях.

«У Банка России формально были все основания для снижения ставки. К тому же ряд ЦБ развивающихся стран в последние дни также продолжили смягчать свою ДКП», — говорит Василий Карпунин, начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Брокер».

Свое решение регулятор объясняет целым рядом фактором. Прежде всего, низкой инфляцией. Годовой темп прироста потребительских цен в ноябре снизился до 3,5% с 3,8% в октябре 2019 года. Из-за хорошего урожая стоимость продуктов не сильно выросла.

«Произошедшее с начала года укрепление рубля, наряду с замедлением инфляции в странах — торговых партнерах, ограничивает рост цен на импортируемые товары», — отметил ЦБ.

Также был отмечен слабый спроса населения. По итогам 2019 года Банк России прогнозирует инфляцию ниже таргета в 4% — в районе 2,9–3,2%.

Ускорились и темпы роста российской экономики. Однако высокими они все равно не будут и окажутся около 1%. Банк России прогнозирует их в 2019 году ближе к верхней границе ЦБ — 0,8-1,3%.

«Это в первую очередь связано с более высоким, чем ожидалось, годовым темпом прироста ВВП в третьем квартале. Однако устойчивость таких темпов экономического роста пока сложно оценить», — пишет регулятор в релизе.

Объясняет Банк России это тем, что «наметилось некоторое улучшение динамики внутреннего спроса». «В октябре увеличился годовой темп прироста оборота розничной торговли. Продолжился годовой рост промышленного производства», — отмечает ЦБ.

Во втором полугодии 2019 года поддержку экономическому росту начала оказывать бюджетная политика, что в том числе реализация нацпроектов.

Следующее заседание совета директоров ЦБ состоится 7 февраля. Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки в первом полугодии 2020 года, пишет регулятор.

Как отмечает аналитик «Росбанка» Анна Заигрина, действия Центробанка могут быть более аккуратными.

«Во-первых, регулятор уже находится в нижней половине нейтрального диапазона, поэтому все его действия носят характер подстройки и будут крайне взвешенными. Во-вторых, неопределенность относительно фискальной политики в следующем году остается высокой. Однако мы полагаем, что первое полугодие 2020 года будет характеризоваться слабой активностью потребителей, а также резким замедлением инфляции из-за эффекта базы», — говорит эксперт.

Анатолий Аксаков. Очевидно, Банк России продолжит последовательное смягчение денежно-кредитной политики, но будет делать это более медленными темпами, считает председатель финансового комитета Госдумы

Снижение ключевой ставки поможет развитию кредитования, говорит Максим Петроневич , старший экономист банка «Открытие» . В частности, такое решение будет способствовать снижению ставок по ипотечным кредитам.

Но есть и неприятные новости. В ближайшее время скорее всего упадут ставки по депозитам. Как свидетельствуют данные мониторинга регулятора, максимальная процентная ставка по вкладам в рублях в десяти кредитных организациях, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц, в первой декаде декабря составила 6,13%.

При вложениях на один год средняя ставка по депозитам в октябре составила 4,9% и 6,16% — если деньги останутся в распоряжении кредитной орган