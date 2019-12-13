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Украина возобновила закупку электричества у России 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 4 1 час назад
Украина возобновила закупку электричества у России
Фото: РИА Новости
Компании-трейдеры начали поставки электричества из России и Белоруссии на Украину с 11 декабря после недельного перерыва, пишут СМИ.
Поставки электроэнергии из России 11-13 декабря поднялись с 480 кВт/ч до 1,26 млн кВт/ч, сообщили источники «Украинских новостей».
Импорт электричества из Белоруссии восстановили 7 декабря, в последнюю неделю его объемы составляли 2,6 — 5,3 млн кВт/ч в сутки.
Напомним, Верховная рада Украины 4 декабря запретила импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам.
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Теги:
Экономика , Рынки , Верховная Рада
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