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Европа запретила Украине производство марки сыра 

Lenta.ru 3 часа назад
Европа запретила Украине производство марки сыра
Фото: РИА Новости
Название марки сыра фета защищено в ЕС как географическое указание, поэтому с 2023 года Европа запретила Украине обозначать так свой продукт, пишет Agroportal.
Зампред общественного союза «Овцеводство и козоводство Украины» Наталья Якименко рассказала, что решено использовать древнее украинское слово набел, а вместо фета писать набел рассольный.
По ее словам, для ребрендинга предполагается запустить маркетинговую программу, которая расскажет потребителям о новом названии и качестве сыра.
Украина признала европейские географические указания в рамках соглашения об ассоциации с ЕС. Согласно этим же нормативам, республика отказалась с 2026 года использовать название «коньяк» для обозначения своей продукции.
Также Киев получил право на собственные географические указания. Первым украинским географическим указанием, которое соответствует европейским правилам регистрации и имеет право на признание в ЕС, стал сыр марки «Гуцульська овеча бриндзя».
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Теги:
Экономика , Наталья Якименко , ЕС
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