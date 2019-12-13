Европа запретила Украине производство марки сыра

Название марки сыра фета защищено в ЕС как географическое указание, поэтому с 2023 года Европа запретила Украине обозначать так свой продукт, пишет Agroportal.

Зампред общественного союза «Овцеводство и козоводство Украины» Наталья Якименко рассказала, что решено использовать древнее украинское слово набел, а вместо фета писать набел рассольный.

По ее словам, для ребрендинга предполагается запустить маркетинговую программу, которая расскажет потребителям о новом названии и качестве сыра.

Украина признала европейские географические указания в рамках соглашения об ассоциации с ЕС. Согласно этим же нормативам, республика отказалась с 2026 года использовать название «коньяк» для обозначения своей продукции.

Также Киев получил право на собственные географические указания. Первым украинским географическим указанием, которое соответствует европейским правилам регистрации и имеет право на признание в ЕС, стал сыр марки «Гуцульська овеча бриндзя».