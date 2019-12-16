Nord Stream 2 хочет изменить условия прокладки труб

Nord Stream 2 запросила у Германии разрешение на прокладку труб

Федеральное агентство мореплавания и гидрографии Германии получило прошение от компании Nord Stream 2, в котором она просит разрешить прокладку «Северного потока — 2» у берегов страны в зимние и весенние месяцы 2020 года.

Запрос будет рассмотрен в понедельник. По данным Bild, заявка предусматривает изменения, так как в районе Поморской бухты, где должен проходить трубопровод, зимуют водоплавающие птицы. Их популяцию необходимо сохранить.