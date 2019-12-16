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Nord Stream 2 запросила у Германии разрешение на прокладку труб 

News.ru + ещё 8 35 минут назад
Nord Stream 2 хочет изменить условия прокладки труб
Фото: РИА Новости
Федеральное агентство мореплавания и гидрографии Германии получило прошение от компании Nord Stream 2, в котором она просит разрешить прокладку «Северного потока — 2» у берегов страны в зимние и весенние месяцы 2020 года.
Запрос будет рассмотрен в понедельник. По данным Bild, заявка предусматривает изменения, так как в районе Поморской бухты, где должен проходить трубопровод, зимуют водоплавающие птицы. Их популяцию необходимо сохранить.
4 декабря, как писал News.ru, во время встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель на полях саммита НАТО в Лондоне президент США Дональд Трамп назвал газопровод «Северный поток — 2» большой проблемой, однако признал, что Соединённые Штаты пока не приняли единого решения по поводу санкций, писал NEWS.ru.
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Теги:
Экономика , Компании , Ангела Меркель , Дональд Трамп , НАТО
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