Nord Stream 2 хочет изменить условия прокладки труб

Федеральное агентство мореплавания и гидрографии Германии получило прошение от компании Nord Stream 2, в котором она просит разрешить прокладку «Северного потока — 2» у берегов страны в зимние и весенние месяцы 2020 года.
Запрос будет рассмотрен в понедельник. По данным Bild, заявка предусматривает изменения, так как в районе Поморской бухты, где должен проходить трубопровод, зимуют водоплавающие птицы. Их популяцию необходимо сохранить.
4 декабря, как писал News.ru, во время встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель на полях саммита НАТО в Лондоне президент США Дональд Трамп назвал газопровод «Северный поток — 2» большой проблемой, однако признал, что Соединённые Штаты пока не приняли единого решения по поводу санкций, писал NEWS.ru.