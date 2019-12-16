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Птицы могут повлиять на строительство «Северного потока-2» 

Рамблер + ещё 16 1 час назад
Nord Stream 2 хочет изменить условия прокладки труб
Фото: РИА Новости
Представители компании Nord Stream 2 подали запрос немецким властям на разрешение скоординировать прокладку труб газопровода Северный поток-2» с особенностями миграции водоплавающих птиц, обитающих в районе Приморской бухты, сообщает ТАСС, ссылаясь на немецкие СМИ. Оператор строительства трубопровода просит перенести работы на зиму-весну 2020 года.
Документ был подан в Федеральное ведомство судоходства и гидрографии Германии. В нем сказано, что в связи с прокладкой трубопровода в местах, где обитают водоплавающие птицы, для сохранения их популяции работы должны быть перенесены на зимние и весенние месяцы 2020 года.
Немецкие СМИ полагают, что таким образом оператор планирует ускорить ускорить прокладку труб из-за позднего получения разрешения на работы на территории Дании, а также в преддверии санкций против «Северного потока-2».
Отмечается, что запрос будет рассмотрен 16 декабря.
Ранее «Рамблер» писал, что ранее источники немецкого издания Bild сообщили, что под санкции США могут попасть, как сотрудничающие с «Газпромом» немецкие компании, так и швейцарская Allseas, которая специализируется на укладке под водой труб и кабелей.
Видео дня. Жителям аварийных домов брать ипотеку
Комментарии 2 
Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Экономика , Компании , Рынки , Газпром , ИТАР-ТАСС
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