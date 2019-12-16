Nord Stream 2 хочет изменить условия прокладки труб

Птицы могут повлиять на строительство «Северного потока-2»

Представители компании Nord Stream 2 подали запрос немецким властям на разрешение скоординировать прокладку труб газопровода Северный поток-2» с особенностями миграции водоплавающих птиц, обитающих в районе Приморской бухты, сообщает ТАСС, ссылаясь на немецкие СМИ. Оператор строительства трубопровода просит перенести работы на зиму-весну 2020 года.

Документ был подан в Федеральное ведомство судоходства и гидрографии Германии. В нем сказано, что в связи с прокладкой трубопровода в местах, где обитают водоплавающие птицы, для сохранения их популяции работы должны быть перенесены на зимние и весенние месяцы 2020 года.

Немецкие СМИ полагают, что таким образом оператор планирует ускорить ускорить прокладку труб из-за позднего получения разрешения на работы на территории Дании, а также в преддверии санкций против «Северного потока-2».

Отмечается, что запрос будет рассмотрен 16 декабря.