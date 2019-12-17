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Из Китая с любовью: в Россию пытаются ввезти зараженные вредными организмами цитрусовые и картофель 

Вести Экономика + ещё 2 1 час назад
В Россию пытаются ввезти зараженные продукты
Фото: РИА Новости
Россельхознадзор (РСХН) попросил Китай усилить контроль за поставляемой в Россию сельхозпродукцией. РСХН провел переговоры с департаментом карантина продукции животного и растительного происхождения Главного таможенного управления (ГТУ) Китая.
"Россельхознадзор сообщил китайской стороне о необходимости усиления внутреннего контроля за продукцией растительного происхождения, отправляемой в Россию", — сообщает РСХН.
РСХН уже усилил карантинный фитосанитарный контроль за ввозом цитрусовых и картофеля из Китая, что связано с неоднократными случаями обнаружения карантинных вредных организмов в этих фруктах и овощах.
РСХН предупредил китайскую сторону, что при повторном обнаружении карантинных вредных объектов в растительной продукции ведомство может ввести временные ограничения на поставку в Россию цитрусовых и картофеля.
ГТУ Китая проводит расследования по указанным случаям, после чего предоставит отчет российской стороне.
По данным РСХН, в 2019 г. выявлено семь случаев обнаружения карантинных вредных организмов (восточная фруктовая муха и многоядная муха-горбатка) в цитрусовых и два случая обнаружения вредных организмов (вироид веретеновидности клубней картофеля и золотистая картофельная нематода) в картофеле.
По данным ФТС, ведущим поставщиком картофеля в Россию является Египет, в 2018 г. из этой страны поступило 361,4 тыс. тонн (62,9% общего объема российского импорта картофеля). Китай занимает четвертое место по этому показателю (53,1 тыс. тонн, 9,2%).
В 2018 г. Китай поставил в Россию 180 тыс. тонн цитрусовых.
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Комментарии 19 
Теги:
Экономика , Россельхознадзор , Федеральная таможенная служба
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