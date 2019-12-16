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Китай предоставит Белоруссии кредит на 3,5 млрд юаней 

Прайм + ещё 5 1 час назад
Китай предоставит Белоруссии кредит
Фото: ТАСС
Белоруссия и Шанхайский филиал Банка развития Китая подписали соглашение о предоставлении Минску срочного кредита на сумму 3,5 миллиарда китайских юаней (около 500 миллионов долларов), сообщила в понедельник пресс-служба белорусского Минфина.
"Шестнадцатого декабря 2019 года в Шанхае (Китайская Народная Республика) между Республикой Беларусь (в лице министерства финансов) и Шанхайским филиалом Банка развития Китая подписано соглашение о предоставлении срочного кредита на сумму 3,5 миллиарда китайских юаней", — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Как отметили в Минфине, кредит не связан с реализацией какого-либо проекта и может быть направлен на общие цели, в том числе на погашение и обслуживание госдолга, поддержание золотовалютных резервов Белоруссии, а также содействие развитию двусторонней торговли с Китаем.
"Беспрецедентность этой сделки свидетельствует о новом уровне отношений Республики Беларусь и Банка развития Китая, повышении доверия китайских финансовых институтов к Республике Беларусь как надежному заемщику", — рассказали в Минфине.
Глава Минфина Белоруссии Максим Ермолович в конце октября заявил, что республика рассчитывает в 2019 году получить китайский кредит в размере 3,5 миллиарда юаней, что эквивалентно примерно 500 миллионам долларов. Это произошло на фоне проблем, которые возникли у Минска с получением российского госкредита в размере примерно 600 миллионов долларов. Тогда же он сообщил, что республика больше не запрашивает у России этот государственный кредит, потребности в нем нет.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на минувшей неделе одобрил проект соглашения о предоставлении Китаем срочного кредита Минску на 3,5 миллиарда юаней в качестве основы для переговоров и уполномочил Минфин подписать его.
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Теги:
Экономика , Компании , Личный счет , Недвижимость , Рынки , Александр Лукашенко , Максим Ермолович , Минфин
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