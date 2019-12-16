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Как террористы: Асад рассказал о торговле США сирийской нефтью 

Газета.Ru 1 час назад
Как террористы: Асад обвинил США в краже нефти
Фото: Reuters
Вашингтон продает Анкаре украденную в Сирии нефть, как раньше это делали боевики запрещенных в России и ряде других стран террористических организаций, заявил президент Сирии Башар Асад. Дискуссии об использовании США сирийской нефти активизировались с тех пор, как власти Соединенных Штатов решили оставить часть своих военных в этой стране для охраны месторождений. При этом в России такое присутствие считают незаконным.
США продают Турции нефть, захваченную на сирийских месторождениях, заявил президент Сирии Башар Асад в интервью китайскому телеканалу Phoenix. Он обратил внимание, что до того, как американцы начали продавать Анкаре нефть арабской республики, это делала сначала исламистская группировка «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ), а затем и международная террористическая организация «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).
«Турецкий режим принимает непосредственное участие в продаже нефти, ранее [он взаимодействовал] c «Джебхат ан-Нусрой», позднее с ИГ, а сегодня с американцами», — подчеркнул Асад.
Он также указал, что американские политики занижают настоящее число находящихся в Сирии американских военных: они говорят о сотнях, чтобы не злить пацифистов, и о нескольких тысячах, чтобы «осчастливить» провоенное лобби.
«Американский режим в значительной мере опирается в войне на частные военные компании по типу Blackwater. Так что даже если у них несколько сотен американских солдат в Сирии, то у них есть еще несколько тысяч — может, даже десятки тысяч — гражданских лиц, работающих на эти ЧВК и воюющих в Сирии. Поэтому точную цифру тяжело установить, но это определенно несколько тысяч человек», — отметил сирийский лидер.
Американские военные должны были покинуть Сирию еще осенью. Во время своего телеобращения к согражданам по поводу ситуации вокруг САР и Турции 23 октября президент США Дональд Трамп подтвердил соответствующее намерение Вашингтона.
«Турция, Сирия и <…> курды воевали столетиями. Мы сослужили им большую службу, мы проделали отличную работу для всех них, теперь мы уходим. <…> Пусть кто-то другой бьется за этот запятнанный кровью песок», — сказал глава государства.
Вместе с тем он призвал другие страны помочь Турции и Сирии укрепить контроль над их общей границей.
В своем обращении американский лидер уточнил, что часть военнослужащих США останется в районе нефтяных месторождений на севере страны.
По его словам, Вашингтон будет решать, что делать с этой территорией дальше.
Асад обвинил США во вранье
На следующий день он написал в Twitter, что власти Соединенных Штатов не позволят террористам «Исламского государства» вернуть нефтяные месторождения на северо-востоке САР под свой контроль.
«Нефтяные месторождения, о которых шла речь в моем вчерашнем выступлении о Турции и курдах, удерживались ИГ, пока Соединенные Штаты не завоевали их с помощью курдов. Мы никогда не позволим ИГ завладеть ими!» — подчеркнул Трамп.
Впоследствии Трамп еще неоднократно заявлял о намерении США сохранить контроль над сирийской нефтью даже после вывода американских войск из САР. В частности, 2 ноября он сообщил, что американские военные не будут патрулировать границы Сирии — делать это «могут другие», например, Турция, которая воевала в этом регионе «тысячи лет».
«Пускай они занимаются границей! Мы не хотим этим заниматься, мы хотим вернуть наших солдат на родину», — отметил президент.
Но, несмотря на стремление главы государства к тому, чтобы военнослужащие вернулись домой, Вашингтон все же частично оставил их в САР. Они находятся там, чтобы сохранять за собой нефть. «Мне нравится нефть. Мы сохраняем нефть», — признал Трамп.
Кроме того, американская сторона продолжает взаимодействовать с враждующими друг с другом сторонами: с вооруженными курдскими формированиями и с Турцией.
По мнению российской стороны, присутствие в Сирии США и возглавляемой ими коалиции незаконно.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал защиту сирийских нефтяных месторождений от боевиков «Исламского государства» предлогом для Вашингтона, чтобы он мог оставаться в арабской республике.
«В самих Соединенных Штатах развернулась дискуссия в экспертном сообществе о том, как оценивать то, что сейчас происходит. Эксперты высказывают мнение, с которым мы абсолютно согласны. Они цитируют при этом решения международных судебных инстанций по схожим ситуациям. Эти решения заключаются в том, что любая эксплуатация природных ресурсов суверенного государства без его согласия является незаконной», — подчеркнул глава МИД России.
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