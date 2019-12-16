Как террористы: Асад обвинил США в краже нефти

Как террористы: Асад рассказал о торговле США сирийской нефтью

Вашингтон продает Анкаре украденную в Сирии нефть, как раньше это делали боевики запрещенных в России и ряде других стран террористических организаций, заявил президент Сирии Башар Асад . Дискуссии об использовании США сирийской нефти активизировались с тех пор, как власти Соединенных Штатов решили оставить часть своих военных в этой стране для охраны месторождений. При этом в России такое присутствие считают незаконным.

США продают Турции нефть, захваченную на сирийских месторождениях, заявил президент Сирии Башар Асад в интервью китайскому телеканалу Phoenix. Он обратил внимание, что до того, как американцы начали продавать Анкаре нефть арабской республики, это делала сначала исламистская группировка «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ), а затем и международная террористическая организация «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).

«Турецкий режим принимает непосредственное участие в продаже нефти, ранее [он взаимодействовал] c «Джебхат ан-Нусрой», позднее с ИГ, а сегодня с американцами», — подчеркнул Асад.

Он также указал, что американские политики занижают настоящее число находящихся в Сирии американских военных: они говорят о сотнях, чтобы не злить пацифистов, и о нескольких тысячах, чтобы «осчастливить» провоенное лобби.

«Американский режим в значительной мере опирается в войне на частные военные компании по типу Blackwater. Так что даже если у них несколько сотен американских солдат в Сирии, то у них есть еще несколько тысяч — может, даже десятки тысяч — гражданских лиц, работающих на эти ЧВК и воюющих в Сирии. Поэтому точную цифру тяжело установить, но это определенно несколько тысяч человек», — отметил сирийский лидер.

Американские военные должны были покинуть Сирию еще осенью. Во время своего телеобращения к согражданам по поводу ситуации вокруг САР и Турции 23 октября президент США Дональд Трамп подтвердил соответствующее намерение Вашингтона.

«Турция, Сирия и <…> курды воевали столетиями. Мы сослужили им большую службу, мы проделали отличную работу для всех них, теперь мы уходим. <…> Пусть кто-то другой бьется за этот запятнанный кровью песок», — сказал глава государства.

Вместе с тем он призвал другие страны помочь Турции и Сирии укрепить контроль над их общей границей.

В своем обращении американский лидер уточнил, что часть военнослужащих США останется в районе нефтяных месторождений на севере страны.

По его словам, Вашингтон будет решать, что делать с этой территорией дальше.

На следующий день он написал в Twitter, что власти Соединенных Штатов не позволят террористам «Исламского государства» вернуть нефтяные месторождения на северо-востоке САР под свой контроль.

«Нефтяные месторождения, о которых шла речь в моем вчерашнем выступлении о Турции и курдах, удерживались ИГ, пока Соединенные Штаты не завоевали их с помощью курдов. Мы никогда не позволим ИГ завладеть ими!» — подчеркнул Трамп.

Впоследствии Трамп еще неоднократно заявлял о намерении США сохранить контроль над сирийской нефтью даже после вывода американских войск из САР. В частности, 2 ноября он сообщил, что американские военные не будут патрулировать границы Сирии — делать это «могут другие», например, Турция, которая воевала в этом регионе «тысячи лет».

«Пускай они занимаются границей! Мы не хотим этим заниматься, мы хотим вернуть наших солдат на родину», — отметил президент.

Но, несмотря на стремление главы государства к тому, чтобы военнослужащие вернулись домой, Вашингтон все же частично оставил их в САР. Они находятся там, чтобы сохранять за собой нефть. «Мне нравится нефть. Мы сохраняем нефть», — признал Трамп.

Кроме того, американская сторона продолжает взаимодействовать с враждующими друг с другом сторонами: с вооруженными курдскими формированиями и с Турцией.

По мнению российской стороны, присутствие в Сирии США и возглавляемой ими коалиции незаконно.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал защиту сирийских нефтяных месторождений от боевиков «Исламского государства» предлогом для Вашингтона, чтобы он мог оставаться в арабской республике.