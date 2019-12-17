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Россия вложит $500 млн в сирийскую морскую базу 

Вести Экономика + ещё 7 5 часов назад
Россия вложит $500 млн в сирийскую морскую базу
Фото: Вести Экономика
В ближайшие четыре года Россия вложит $500 млн в модернизацию сирийского порта Тартус. На эти деньги будет налажена работа старого порта и построен новый торговый порт, заявил вице-премьер Юрий Борисов во время посещения Сирии с рабочим визитом.
Глубина моря в порту небольшая — 4-13 м, и максимальный вес судна, принимаемого портом, составляет 30-35 тыс. тонн. Для успешной работы необходимо углубить дно порта, чтобы принимать суда весом до 100 тыс. тонн. Ранее власти Сирии искали инвестора для расширения порта и оценили работы в $500 млн Россия приняла предложение Сирии.
В порту уже созданы 3700 рабочих мест. Российская сторона планирует модернизировать порт до современного уровня, а также увеличить его загрузку за счет восстановления и местами прокладки новых участков железной дороги через Сирию и Ирак, уточнил Борисов, которого цитирует "Интерфакс".
В 2017 г. Москва и Дамаск подписали соглашение о размещении в Тартусе на 49 лет российского пункта материально-технического обеспечения ВМФ России, сообщали "Вести. Экономика".
Согласно документу в Тартусе могут базироваться до 11 кораблей, включая оснащенные ядерными энергетическими установками. Также предполагалось расширить судоремонтные возможности базы.
В сирийском Тартусе начинает работу судоремонтный комплекс Черноморского флота для обеспечения мелким ремонтом кораблей и подводных лодок постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном моря. Комплекс разместится в пункте материально-технического обеспечения (ПМТО) ВМФ России.
Для нового комплекса закуплено и отправлено в Тартус самое современное станочное оборудование.
Пока мелким ремонтом кораблей российской средиземноморской эскадры занимаются плавучие мастерские Черноморского флота. Они дежурят в Тартусе по принципу ротации: в среднем вахта каждой такой мастерской длится полгода.
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Теги:
Экономика , Юрий Борисов , Интерфакс
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