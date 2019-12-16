Немецкие утки угрожают «Северному потоку-2»

Санкциям США против «Северного потока-2» помогут немецкие утки

У «Северного потока-2» снова возникли проблемы. Только Россия справилась с задержкой строительства из-за Дании, как появилась угроза санкций США в новом году. Но ей не придали значения, ведь Газпром успевает закончить стройку раньше начала их действия. Но выяснилось — остались работы, которые надо срочно сделать этой зимой, а их проведению мешает миллион водоплавающих птиц. Чем это грозит проекту?

Компания Nord stream 2, которая является оператором строительства газопровода «Северный поток–2», направила запрос Германии о выдаче разрешения на прокладку трубопровода в зимние и весенние месяцы 2020 года, сообщает Bild. Заявка, которая была подана немецкому федеральному агентству мореплавания и гидрографии, должна быть рассмотрена в понедельник, 16 декабря, но окончательное решение может быть принято позже.

По информации издания, такое разрешение требуется потому, что возле балтийского побережья Германии — в районе Поморской бухты, где будет проходить газопровод — с января по март зимует популяция уток и других водоплавающих птиц численностью около миллиона. А в выданном изначально разрешении на строительство «Северного потока–2» говорится, что прокладка трубопровода не должна оказывать негативного влияния на птиц.

Немецкие экологи считают, что зимние работы могут помешать зимовке птиц. По их мнению, запрос должен быть отклонен, а работы проводиться по щадящему для птиц графику, то есть летом 2020 года. Это может означать, что «Северный поток-2» будет запущен не в апреле-мае 2020 года, как ожидалось, а чуть ли не в конце лета.

Поясняется, что необходимость строительства газопровода в зимние месяцы возникла из-за того, что правительство Дании протянуло с выдачей разрешения до конца октября. Кроме того, в Nord stream 2 хотели бы закончить строительство газопровода до введения в действие санкций США, которые угрожают компаниям, предоставляющим суда для подводной укладки труб.

Дания действительно до последнего дотянула с выдачей разрешения на строительство трубопровода в своих водах. Однако, когда в конце октября она все-таки дала разрешение, фактически трубы были уже уложены на всех участках, кроме датского.

«Не совсем понятно, что оператор собирается строить возле балтийского побережья Германии зимой и весной. Ведь ранее «Норд Стрим» говорил, что укладка труб на немецком участке закончена, и проект тормозил только датский участок», — удивляется утиной истории ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

При этом, сройку на датском участке должны закончить к 31 декабря-3 января. Согласно данным MarineTraffic на 13 декабря, строительство «Северного потока-2» на датском участке возобновилось с прежней скоростью 5 км в день (6 декабря из-за волнения на море пришлось снизить темп). Так, судно-трубоукладчик Pioneering Spirit, являющееся самым большим и самым скоростным трубоукладчиком в мире, на 13 декабря уложил уже более 64 км труб в водах Дании при общей протяженности участка в 147 км. При нынешней скорости укладка первой нитки трубы завершится к 31 декабря. Судно-трубоукладчик Solitaire, строящий вторую нитку «Северного потока-2», отстает от Pioneering Spirit на 15 км или 3 дня работ при благоприятной погоде.

«То есть обе нитки закончат укладывать через две недели. И все предполагали, что на этом все, конец стройке», — говорит Юшков. И даже если с нового года вступили бы в силу американские санкции, заложенные в оборонный бюджет страны, то помешать проекту они уже не смогли бы. Эти санкции могут ударить по третьим странам, в частности, швейцарской компании Allseas, которая и владеет судами-трубопрокатчиками и помогают строительству «Северного потока-2». В новом году оставалось только провести пуско-наладочные работы, с которым Газпром справится самостоятельно. На это требуется два-три месяца, поэтому в апреле-мае можно было официально открывать «Северный поток-2».

Однако у проекта снова возникли сложности. Непонятно откуда у оператора газопровода появляется необходимость провести некие работы в прибрежной зоне Германии. Всплывает экологическая карта, которую противники постоянно пытались разыграть в борьбе против «Северного потока-2», в частности, Польша.

«То, что заявку подает сам оператор «Норд Стрим» указывает на то, что работы не связаны с глубоководной укладкой трубы, чем сейчас занимаются в Дании суда-трубоукладчики. Тем более, работы по укладке трубы в немецкой акватории проходили раньше, в 2018-2019 годах, и были завершены. Видимо, оператор своими силами способен выполнить эти работы, тогда американские санкции никому не грозят, кроме самого Газпрома», ­— рассуждает Юшков.

«Самое страшное — это не достроить к новому году трубу на глубоководных участках, так как у Газпрома нет собственных судов-трубоукладчиков, да и опыта подобных работ тоже.

Санкции могут ударить именно по судам. А на прибрежных участках Газпром может вполне справиться и сам, он же построил своими силами часть трубы в российских прибрежных водах», — добавляет он.

В частности, у России имеется трубоукладочная баржа «Фортуна», которая находится в немецком порту Мукран, где располагается логистический терминал «Северного потока-2». Она скак раз способна класть трубы на небольших глубинах.

«Вряд ли планируемые работы в прибрежной немецкой зоне являются критичным элементом для запуска всего газопровода. Иначе оператор трубы заранее об этом побеспокоился бы. Но тогда возникает вопрос, зачем оператор спешит и подает заявку на работу зимой, а просто не подождет до лета?», — недоумевает эксперт.

Можно предположить версию, что Газпром решил проложить в немецких водах к двум трубам дополнительно еще две трубы, чтобы таким образом обойти нормы третьего энергопакета ЕС . По европейским нормам, Газпром как поставщик газа и владелец трубы, может качать газ по трубе только вполовину мощности (вторую половину надо отдавать некоему мифическому иному поставщику).

Раньше эти правила касались только сухопутных газопроводов, но ЕК добилась того, что их распространили и на морскую часть газопровода. Но только на морской участок, который является территорией ЕС, то есть на 12-мильную немецкую зону. На другие морские участки трубы эти правила распространить не удалось, так как там действует международное морское право. Несмотря на то, что формально европейские ограничения касаются только немецкого морского участка, автоматически это опустошает всю трубу наполовину.

Если же удвоить существующие мощности морской трубы на немецком участке вдвое (с 55 до 110 млрд кубометров в год), то можно формально удовлетворить требования третьего энергопакета. По трубе в немецкой акватории труба будет заполнена наполовину, тогда как весь остальной морской газопровод будет качать на полную мощность — 55 млрд кубов. Таковы изначально мощности «Северного потока-2». Эта хитрость позволит формально соблюсти нормы третьего энергопакета ЕС и при этом доставлять на сушу Германии весь запланированный объем газа в 55 млрд кубов по проектной мощности «Северного потока-2».

Конечно, это повышает стоимость строительства «Северного потока-2» и требует согласования изменения проекта и допфинансирования с европейскими партнерам Газпрома. Желание Газпрома пойти на такой шаг был бы логичным, но европейцы вряд ли обрадовались бы такой идее, считает Юшков. С другой стороны, сумма расходов не критична, и Газпром может взять их только на себя, создав отдельную компанию под этот проект, не втягивая в него европейских партнеров, не исключает он. «Но СМИ уже знали бы о таком решении, если бы оно было, либо Газпром все очень хорошо скрывает», — говорит эксперт, сомневаясь в такой вариант развития событий. Скорее всего, Газпром будет добиться исключения из норм третьего энергопакета в суде.

Будут ли проблемы с газом в Европе, если «утиная история» закончится не в пользу оператора «Северного потока-2», и газопровод заработает не весной, а только летом из-за этой заминки? С точки зрения обеспечения газом Европы, ничего страшного не будет даже если не будет транзита газа через Украину, считает газовый эксперт. Пиковый спрос в Европе будет в зимний период, в январе-марте, когда труба в любом случае не заработает. «Проблема будет в ежесуточных заявках в период резких морозов», — говорит он. А после этого периода спрос на газ естественным образом упадет и уже можно не особо спешить с открытием газопровода. Подготовиться к зиме и закачать в европейские подземные хранилище газ можно будет успеть летом и осенью.