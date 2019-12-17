«Хватит травить народ»: в России взялись за виноделов

Госдума приняла во втором чтении законопроект о поддержке отечественных производителей вина. Задача депутатов — поддержать добросовестных виноделов и наказать тех, кто производит вино из низкосортных импортных виноматериалов. Это сложнейшая задача для законодателя, поскольку и те, кто работает добросовестно, и те, кто выпускает алкоголь сомнительного качества, считаются отечественными производителями.

Во вторник, 17 декабря, Госдума приняла во втором чтении законопроект о продлении до 1 января 2023 года переходного периода для крымских виноделов. Законопроект устанавливает особенности производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в Крыму и Севастополе.

Крымские производители спиртного будут обязаны до указанной даты оснастить технологическое оборудование приборами измерения и учета готовой продукции и оформить в собственность или в аренду производственные мощности для изготовления вина.

Если не принять такие поправки к действующему законодательству, то крымские виноделы не будут интегрированы в российское правовое поле и окажутся вне закона. С 1 января 2020 года вступают в силу поправки в Налоговый кодекс, которые относят виноград и виноматериалы к подакцизной продукции, вводят новые ставки акцизов на вино, устанавливают налоговый вычет для производителей вина и тому подобное.

Кроме того, депутаты планируют принять законопроект «О виноградарстве и виноделии». Его ключевая задача, собственно, та же самая — поддержка отечественных производителей вина.

Не вино, а «шмурдяк» и «бурдомицин»

Еще в октябре в здании парламента на Охотном ряду показали фильм «Хватит травить народ». Лента снималась на заводе шампанских вин «Новый Свет», а также на предприятиях «Массандра», «Инкерман» и «Коктебель». В фильме рассказывается об усилиях князя Льва Голицына по созданию отечественного виноделия в крымской Массандре.

«Великая задача — перестать пить бормотуху или то, что в Крыму презрительно называют «шмурдяк», а в Краснодарском крае — «бурдомицин». Хватит травиться и хватит обманывать себя, называя вином не вино», — говорит в начале фильма его автор и гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.

Как убеждают авторы киноленты, настоящее вино не сделать без любви, «а любовь нельзя привезти в наливном танкере». Это прямой намек на одну из ключевых проблем отечественного виноделия. Речь идет о виноматериалах.

Дело в том, что Россия, хотя и имеет огромную территорию, но она не очень приспособлена для выращивания винограда и климат здесь совсем не средиземноморский. Только Краснодарский край, Ростовская область и часть территории Северо-кавказских республик пригодна для виноградников. С 2014 года к этим благодатным землям был добавлен Крым с его уникальными известняками и мягким климатом.

Но винограда для производства вина все равно не хватает и российские производители вынуждены закупать виноматериал за рубежом. В основном в Европе. Доставляют его в Россию танкерами и цистернами. И затем бодяжат.

То есть, виноматериал разбавляют, добавляют ароматизаторы, красители, стабилизаторы вкуса и прочую химию, разливают по бутылкам или пакетам и продают в качестве вина.

Преимущественно это вино полусладкое, потому что при помощи сахара легче скрыть подделку. Могут и коньяк соорудить, причем даже из зернового спирта. Смешение виноградной и пшеничной основы легко чувствуется, только не сразу, а по утру.

Обычно это пойло располагается в нижней части торговых стеллажей, там, где выставляется продукция подешевле.

Борьба за трезвый образ жизни

Эксперты советуют: важно в таких случаях присмотреться к тому, что написано мелким шрифтом. Если попалось указание «произведено из виноматериалов», или «произведено из испанских виноматериалов» или виноматериал привезен, например, из ЮАР, то, скорее всего, вам пытаются подсунуть тот самый шмурдяк.

Депутаты почему-то уверены, что едва ли не все виноматериалы, из которых бодяжат дешевую бормотуху, это импорт из Испании, ЮАР, Аргентины, Болгарии, Румынии, Молдавии и Греции. Отсюда и киношный образ: вино в танкере из-за границы не привезешь.

Так же считает и председатель Госдумы Вячеслав Володин . Борьба за трезвый образ жизни и уничтожение виноградников, развернувшаяся в СССР в 1985 году, дала негативный результат, считает Володин. «Мы пришли к тому, что фактически оказались зависимы в этой сфере от других стран, от поставок импортной продукции», — отметил ранее глава нижней палаты парламента.

И задача, которую поставил себе законодатель, — снизить зависимость России от поставок импортной винодельческой продукции. Следует пить отечественное.

Но он имел в виду зависимость не от французского бургундского или от испанской «Риохи» или, например, итальянской Монтепульчано. О такой зависимости некоторые россияне просто мечтали бы, если бы могли себе это позволить.

Володин считает, что российский потребитель зависит от недобросовестных производителей, которые производят суррогаты именно из импортных виноматериалов и потом выставляют их на полки «под видом самых брендовых марок».

В итоге депутаты, принимая закон в первом чтении, решили, что российское вино должно вырабатываться только из отечественного винограда, сусла, виноматериала.

Нельзя даже смешивать российское и импортное вино при производстве отечественного. При продаже такого вина следует указывать так: «Вино России».

А виноградосодержащие напитки должны содержать на этикетке фразу «Не является вином». Все, что сделано из импортного виноматериала — ненастоящее. Запрещать его производство законодатель не собирается, но никаких преференций, мер господдержки уже не полагаются.

По данным Ассоциации виноградарей и виноделов, в России ежегодно производится около 1,5 млрд бутылок вина. При этом винограда хватает на производство примерно 40% этой продукции.

А по данным Вадима Дробиза , директора Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА), виноматериалов в России производится в 2 раза меньше необходимого.

Процесс брожения еще не закончен

В 2012 году на рынок России было ввезено 209 млн литров виноматериалов (ВМ). С 2012 по 2016 годы объем импорта колебался в пределах от 190 млн до 210 млн литров.

«С 2017-го начинается снижение объемов до 153 млн литров, и в 2018 году до 116 млн литров. Таким образом, по данным ФТС, объем импорта ВМ в 2012-2018 годах упал на 45%, что должно было вызывать острейший дефицит ВМ на нашем рынке, но этого не случилось», — говорит Дробиз.

Это можно объяснить, считает Дробиз, либо ростом контрабандных поставок, либо поставками через Белоруссию, которые не попадают в статистику ФТС. Но нельзя исключать и роста объемов производства отечественного виноматериала.

Так или иначе, но дефицит импортного виноматериала существует. По этой причине вводить на них запрет несвоевременно, пояснил «Газете.Ru» гендиректор «Абрау-Дюрсо» Владимир Масловский.

«Для замещения импортного виноматериала требуется время. Исходя из возможностей всех винодельческих и виноградарских хозяйств, это примерно 10-20 лет», — говорит Масловский.

По его мнению, полный запрет импорта виноматериалов — «это избыточная мера». Более целесообразно создавать выгодные условия для выращивания отечественного винограда и производства из него вина.

Кроме того, говорить о том, что весь импортный виноматериал некачественный — преувеличение.

«Нет прямой связи между качеством виноматериала и страной происхождения, но есть между качеством и ценой», — считает представитель отрасли.

Если цель потребителя купить вино подешевле, то риск получить некачественный продукт, конечно, выше и это правило работает на всех рынках: и российском, и зарубежном. Высококачественный виноматериал стоит дороже вне зависимости от страны происхождения.

И эксперты и виноделы отмечают, что законопроект о вине пока что сыроват, больше напоминает молодое вино, в котором идет процесс брожения. В первом чтении документ был принят Госдумой 19 ноября. Финальное чтение может состояться в декабре. Потом законопроект поступит в Совет Федерации

Сенаторы уже дали понять, что понимают в виноделии не меньше, чем депутаты и предупредили, что у них тоже имеются замечания. Закон вступит в силу через 180 дней после официального опубликования. То есть, у всех заинтересованных сторон будет еще полгода для того, чтобы документ устаканить окончательно.