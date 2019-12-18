Россию заставили платить Украине за Крым

Россию заставляют платить Украине за крымские активы

Верховный суд Швейцарии отклонил апелляцию России и встал на сторону «Укрнафта» в вопросе о крымских активах компании. Об этом говорится в заявлении на сайте украинской компании.

«Рамблер» писал, что в апреле «Укрнафта» рассказала о победе в международном арбитраже, который рассматривал иск о компенсации за утрату автозаправочных станций и помещений, перешедших в собственность России после присоединения Крыма. Размер компенсации составил 44,4 миллиона долларов.

«Решением от 12 декабря Верховный Суд Швейцарии оставил без удовлетворения заявление Российской Федерации об отмене международного арбитражного решения в пользу «Укрнафта»», — говорится в сообщении на сайте компании.

Согласно сообщению, помимо компенсации, Верховный Суд Швейцарии также обязал Российскую Федерацию выплатить «155 000 швейцарских франков судебных расходов».

Компания «Укрнафта» выразила надежду, что Россия «отнесется к окончательному решению Верховного Суда Швейцарии с уважением» и «проявит цивилизованность», исполнив его.