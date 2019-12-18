Экономический прорыв России поставили под сомнение

Экономический прорыв, обещанный президентом Владимиром Путиным в ходе ежегодной пресс-конференции в 2018 году, пока недостижим для России. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на опрошенных экономистов.

Российский президент в майском указе 2018 года поручил обеспечить ускорение роста ВВП России до среднемирового уровня (около трех процентов) к 2024 году. Сделать это предполагалось за счет масштабной программы нацпроектов стоимостью почти 26 триллионов рублей и рассчитанной до конца 2024 года. Согласно закону о федеральном бюджете, на показатель в 3,1 процента России должна выйти уже в 2021 году.

Однако по итогам 2019 года рост экономики страны не удалось значительно разогнать. Экономисты поставили под сомнение, что в 2019-м он превысит 1,3 процента. В правительстве рассчитывают добиться лучшего показателя в 2020 году на фоне высоких государственных расходов и низких процентных ставок. Как пояснила экономист Renaissance Capital Софья Донец, чей прогноз на будущий год является одним из самых оптимистичных, это может оказаться сложной задачей.

«Россия — стареющая страна, поэтому потребуется основательная реструктуризация экономики, чтобы подстегнуть рост ВВП», — сказала она.

По прогнозу Bloomberg, рост экономики России по итогам 2019 года составит 1,2 процента, а в 2020-м — 1,6 процента. Пока единственными положительными достижениями российского экономики специалисты видят некоторый рост спроса после пяти лет падения реальных доходов россиян.

«Спрос в России начал возрождаться, однако пока еще не наверстал упущенное», — сказал экономист Bloomberg Скотт Джонсон.

Кроме того, аналитики отмечают в качестве позитивной тенденции снижение инфляции ниже таргета Центробанка в 4 процента.

Экономисты утверждают, что 2020 год будет иметь решающее значение для реализации планов президента России — именно тогда станет ясно, «можно ли достичь цели Путина», сказала главный экономист Nordea Bank в Москве Татьяна Евдокимова