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В Кремле оценили возможные санкции против «Северного потока — 2» 

RT на русском и ещё 16
2 часа назад
Кремль оценил санкции против «Северного потока-2»
Фото: РИА Новости
Возможные санкции США против проекта газопровода «Северный поток — 2» являются примером недобросовестной конкуренции, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможность введения Вашингтоном ограничительных мер.
«Такие действия не нравятся ни Москве, ни европейским столицам, не нравятся они Берлину и Парижу. Такие действия являются, собственно, непосредственным нарушением международного права, являются идеальным примером недобросовестной конкуренции», — сказал он.
Как указал представитель Кремля, такие действия свидетельствуют о распространении своего «искусственного доминирования на европейские рынки».
«Навязывание европейским потребителям более дорогой и неконкурентоспособной, соответственно, продукции, имеется в виду более дорогой природный газ», — добавил он.
17 декабря газета Bild, ссылаясь на документ Министерства экономики и энергетики Германии, писала, что Берлин готовится к введению американских санкций из-за реализации «Северного потока — 2».
Указывалось, что решения об ограничительных мерах можно ожидать на текущей неделе.
Позднее сенат США одобрил оборонный бюджет на 2020 год, который подразумевает в том числе санкции в отношении газопровода.
Чтобы бюджет вступил в силу, его должен подписать американский лидер Дональд Трамп.
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Комментарии 7
Экономика , Дмитрий Песков , Дональд Трамп , Сенат США , Минэкономразвития , Bild
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