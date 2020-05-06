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Иран заменил национальную валюту туманом 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 7 6 мая 2020
Иран заменил национальную валюту туманом
Фото: Reuters
Иран решил изменить название национальной валюты страны на «туман», поскольку в реальной жизни слово «риал» никто не использовал, заявил президент страны Хасан Роухани.
«В течение долго времени у нас была национальная валюта, которую мы записывали, и была национальная валюта, которую использовали в устной речи. Риал фактически не существовал в жизни людей», — цитирует ТАСС Роухани.
По его словам, значительная часть ошибок в банках была связана с путаницей между «риалом» и «туманом», поскольку ошибались и простые люди, и банковские служащие.
«Я не считаю, что с точки зрения экономического роста или инфляции эта мера окажет заметное воздействие, скорее, речь идет об удобстве подсчетов и красоте национальной валюты», — отметил он.
В понедельник парламент Ирана одобрил законопроект об изменении названия национальной валюты и ее деноминации. При обмене одному туману будут соответствовать 10 тыс. риалов. Таким образом, в результате деноминации номинал валюты сократится на четыре порядка.
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Комментарии 1
Экономика , Другое , Хасан Роухани , ИТАР-ТАСС
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