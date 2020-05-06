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Еврокомиссия ожидает падения ВВП России в 2020 году 

РИА Новости и ещё 23 6 мая 2020
Еврокомиссия ухудшила прогноз по ВВП России
Фото: РИА Новости
Еврокомиссия резко ухудшила прогноз по динамике ВВП России на 2020 год из-за обвала нефтяных цен и коронавируса и теперь ожидает падения на 5% вместо роста на 1,4% в ноябрьской оценке, прогноз по росту на 2021 год повысила лишь на 0,1 процентного пункта — до 1,6%, следует из весеннего прогноза ЕК.
По итогам 2019 года российская экономика выросла на 1,3%, превзойдя осенние ожидания Еврокомиссии в 1%. Однако в этом году ситуация противоположная.
"Россия столкнулась с двойным ударом из-за резкого снижения цен на нефть и замедления роста внутреннего спроса, вызванного карантином в контексте вспышки COVID-19. На этом фоне в первой половине 2020 года ожидается резкий спад экономической активности", — говорится в докладе ЕК.
Еврокомиссия также ожидает, что доходы РФ от нефти "могут сократиться вдвое, если текущий ценовой тренд сохранится".
Восстановление экономики России в 2021 году она прогнозирует скромным, поскольку потеря доходов и неопределенность среди потребителей по-прежнему будут сдерживать потребление.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Комментарии 2
Экономика , Личный счет , Недвижимость , Рынки , Цена на нефть , Экономика России , Еврокомиссия
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