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Цена на нефть марки Brent поднялась выше $31 

Мир24 и ещё 64 6 мая 2020
Стоимость июльского фьючерса на нефть марки Brent поднялась выше 31 доллара за баррель, сообщает ТАСС.
По состоянию на 21:19 по московскому времени, стоимость нефти марки Brent на лондонской бирже ICE выросла на 14% и составляет $31,04 за баррель. Это максимальное значение с 14 апреля 2020 года.
Стоимость фьючерса нефти марки WTI также выросла больше чем на 16% и составляет 26,48 долларов за баррель.
Ранее стало известно, компания миллиардера Уоррена Баффета Berkshire Hathaway Inc. потеряла за первый квартал 2020 года около 50 млрд долларов.
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Экономика , Видео , Компании , Рынки , Цена на нефть , Уоррен Баффет , ИТАР-ТАСС
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