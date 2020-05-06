Стоимость июльского фьючерса на нефть марки Brent поднялась выше 31 доллара за баррель, сообщает ТАСС.

По состоянию на 21:19 по московскому времени, стоимость нефти марки Brent на лондонской бирже ICE выросла на 14% и составляет $31,04 за баррель. Это максимальное значение с 14 апреля 2020 года.

Стоимость фьючерса нефти марки WTI также выросла больше чем на 16% и составляет 26,48 долларов за баррель.