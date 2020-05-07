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Минпромторг исключил нехватку масок при вводе повсеместного «масочного режима» 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 13 7 мая 2020
Оценены запасы масок в России
Фото: ТАСС
Проблем с масками не будет даже при введении в России повсеместного масочного режима, заявил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.
«Проблем с масками не будет даже при введении повсеместного масочного режима. Я уверен, что мы с этой ситуацией справимся. Дефицита нет», — приводит слова замглавы Минпромторга РИА «Новости».
Согласно региональным отчетам, маски имеются в продаже как в аптеках, так и в торговых сетях. Так, например, только аптечные сети законтрактовали порядка 40 млн масок, рассказал Евтухов.
«На сегодняшний день масок очень много. Только на май месяц торговые сети, крупнейшая десятка сетей, заказала более 120 млн масок. Это помимо того, что привозим мы через нашего оператора, привозят сторонние организации», — заявил замминистра в эфире телеканала «Россия 24».
Кроме этого, российские предприятия в сутки производят порядка 9 млн масок, добавил замглавы Минпромторга.
Ранее в среду СМИ сообщили о возможном введении «масочного режима» по всей России. В ряде российских регионов, включая Самарскую, Тюменскую и Нижегородскую области, Подмосковье и Забайкалье, такой режим уже ввели.
В постановлении о введении в Подмосковье «масочного режима» указывается, что рекомендуется «использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) при нахождении в местах общего пользования (на всех объектах розничной торговли, аптеках, общественном транспорте, включая такси, на всех предприятиях, продолжающих свою работу, медицинских организациях)».
В случае нарушения жители региона могут быть оштрафованы на сумму до 4 тыс. рублей.
Напомним, заслуженный врач России Сергей Дорофеев заявлял, что в стране необходимо ввести «масочный режим», чтобы обезопасить людей и прервать цепочку новых заражений.
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Комментарии 4
Экономика , Другое , Виктор Евтухов , Сергей Дорофеев , Минпромторг , РИА Новости
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