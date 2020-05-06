Кабмин стабилизировал «кубышку» юанем 

Все новости на карте

Средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) теперь можно инвестировать в юани и китайские облигации. Соответствующее постановление Правительства вступает в силу 6 мая.

Объём выпуска долговых обязательств должен составлять не менее одного миллиарда юаней.

Внесение Китая в список стран, в чьи долговые обязательства можно инвестировать средства ФНБ, было предложено Министерством финансов . В ведомстве считают, что внесение юаня в валютную структуру фонда должно оказать на него «стабилизирующее влияние», также это может благоприятно сказаться на доходах от управления средствами.

Список стран, в чьи ценные бумаги могут быть инвестированы средства ФНБ, теперь насчитывает 18 позиций. Кроме КНР, сюда входят Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Германия, Дания, Ирландия, Испания, Канада, Люксембург, Нидерланды, США, Финляндия, Франция, Швейцария, Швеция и Япония.

Валютная структура фонда включает американские, австралийские и канадские доллары, а также евро, фунты стерлингов, швейцарские франки, китайские юани и японские иены.