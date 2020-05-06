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Силуанов рассказал о поддержке экономики и дефиците бюджета в 2020 году 

ТК «Звезда» и ещё 8 6 мая 2020
«Мы не режем расходы, а увеличиваем»: О бюджете России
Фото: Алексей Иванов ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
За базовый сценарий сокращения ВВП в этом году Минфин взял показатель в 5%.
Сумма поддержки экономики из бюджета продолжит увеличиваться, с учетом средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) и дополнительных заимствований ее можно оценить более чем в 6,5% ВВП. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
За базовый сценарий сокращения ВВП в этом году Минфин взял показатель в 5%, дефицит бюджета составит около 4% ВВП, отметил министр.
«Мы не режем расходы, даже наоборот, их увеличиваем, поэтому будем задействовать средства ФНБ и займы, чтобы профинансировать как текущие обязательства, так и антикризисные программы», — сказал он в интервью газете «Ведомости».
По его словам, в данный момент также обсуждается налоговый стимул для предпринимателей.
«Обсуждается не снижение налогов, а налоговый стимул, который позволит предпринимателям наращивать активность. Кардинально менять налоги не планируется», — пояснил Силуанов.
Он добавил, что расходы национальных проектов по ряду показателей в связи с ситуацией могут быть уточнены. В этом случае министерство будет исходить из возможности переноса мероприятий без последствий для экономики. Социальные обязательства, подчеркнул министр, будут реализованы полностью.
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Комментарии 9
Экономика , Антон Силуанов , Минфин , Фонд национального благосостояния , Ведомости
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