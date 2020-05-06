Любопытная статья, в которой американский автор пытается разобраться, почему на самом деле США используют санкции против «Северного потока — 2». Потому ли, что хотят увеличить объемы СПГ в Европу или потому, что Россия незаконно аннексировала Крым?

Зачем США вводят санкции в отношении российского газопровода, который заканчивается на границе Германии? Потому что хотят увеличить объемы экспорта сжиженного природного газа (СПГ) в Европу или потому, что Россия незаконно аннексировала Крым? Заявленная цель предполагает выполнение двух задач — не допустить, чтобы Западная Европа стала зависимой от российских источников энергии, а также ослабить экономические рычаги России в Восточной Европе.

Различия очень важны: если цель состоит в том, чтобы спасти Западную Европу от доминирования России, то европейцы у нее на поводу не идут. По их словам, они вполне способны выбирать поставщика топлива и считают США надежным способом диверсифицировать свои источники природного газа. Другими энергетическими партнерами являются Норвегия, Алжир, Катар и Нигерия. При этом в Европе строятся приемные терминалы — или конечные пункты, в которых принимают поставки СПГ в замороженном виде.

«СПГ зачастую является более дешевым вариантом благодаря значительной активизации, проталкивания предложения, — говорит главный аналитик глобального рынка газа компании «Ай-Эйч-Эс Маркит" (IHS Markit) Майкл Стоппард (Michael Stoppard). — Крупные поставщики, прокачивающие газ в Европу по трубопроводам, такие как Россия, предпочитают больше не наводнять рынок. Все это приводит к тому, что в условиях снижения спроса на газ СПГ является относительно устойчивым».

Одно дело, если США способны конкурировать на основе качества и цены. Совсем другое дело, если они используют экономические санкции в качестве средства силового воздействия. Речь идет о российском газопроводе, называемом «Северный поток — 2», дополняющем российский газопровод «Северный поток — 1». Он не только позволяет России удвоить объемы газа, поставляемого ею в Европу, но и дает ей возможность осуществлять поставки в обход Украины — своего заклятого врага. «Северный поток — 2» принадлежит «Газпрому» и представляет собой проект стоимостью 10,5 миллиарда долларов. Он проходит от российских газовых месторождений до Балтийского побережья Германии, и его протяженность составляет 1234 километра. США заявляют, что для завершения строительства газопровода у России нет соответствующих технологий. Россия же заявляет, что достроит его к 2021 году.

Сейчас на долю России приходится 39% поставок газа в Европу. США поставляют 3,5%, хотя, по данным Европейской комиссии, треть всего американского СПГ поступила в Европейский Союз в период с января по ноябрь 2019 года.

Главным инициатором санкций, которые вступили в силу в декабре 2019 года, является американский сенатор-республиканец от штата Техас Тед Круз (Ted Cruz). Он заявил, что «Северный поток — 2» —это двойной проигрыш: во-первых, продажа природного газа помогает финансировать реализацию российских территориальных целей, а во-вторых, газопровод проходит в обход Украины и лишает ее доходов, необходимых для функционирования страны. Украина, конечно же, стратегически объединилась с Западом, что привело к конфликту с Россией, с которой у нее общие культурные и деловые интересы.

«Европе гораздо лучше сделать ставку на энергоносители из США, чем подпитывать Путина и Россию, зависеть от России и подвергаться экономическому шантажу», — заявил Круз в декабре, когда были одобрены санкции в отношении «Северного потока — 2». Санкции также распространяются на третьи стороны, участвующие в строительстве или финансировании газопровода. Тогда швейцарский морской подрядчик «Олсиз Груп» (Allseas Group) прекратил свое участие в проекте, а другие компании, финансирующие проект — «Шелл Ойл» и (Shell Oil) и «Энжи» (Engie) — были озадачены действиями Вашингтона.

Скрытый мотив

Но Круз делает эти заявления неспроста: он представляет государство, добывающее нефть и природный газ, которое должно увеличить продажи в Европу — и особенно сейчас. Отсутствие спроса в сочетании с перенасыщением рынка означает падение цен и сокращение рабочих мест.

Санкции против «Северного потока — 2» помогают США открыть европейские рынки сбыта природного газа. Но они также имеют практический результат и оказывают косвенное воздействие на Россию, вынуждая ее вести переговоры с Украиной. В конце 2019 года эти две страны официально согласовали контракт стоимостью семь миллиардов долларов на транзит российского газа в Европу через территорию Украины сроком на пять лет.

Если эти переговоры приведут к заключению новых сделок и последующему уходу России из Украины и Крыма (что очень сомнительно), то санкции окупятся. Но развитый мир уже вводит санкции против России, лишая ее технологий, необходимых для освоения нефтяных и газовых месторождений, а также препятствуя финансированию этих сделок. Кроме того, Россию исключили из «Большой восьмерки», которая теперь стала «Большой семеркой». Ее экономика сокращается, а резкое падение цен на энергоносители ведет к сокращению доходов и дефициту бюджета.

Благодаря изобилию природного газа, добываемому из нетрадиционных источников, США с 2017 года стали нетто-экспортером СПГ. Рассказывая американскому народу о радужных перспективах, Дональд Трамп заявляет, что Америка станет доминирующим источником энергии — что страна будет обеспечивать свои собственные потребности, а затем экспортировать свою сланцевую нефть и газ по всему миру. В связи с этим Федеральная комиссия США по регулированию энергетики одобрила строительство десятка экспортных терминалов СПГ, помимо тех пяти, которые имеются в настоящее время.

«Спрос на СПГ сейчас вялый», — говорит Нил Чаттерджи (Neil Chattejee), председатель Федеральной комиссии по регулированию энергетики, во время телефонного разговора, организованного «Атлантическим советом». Американские «компании пытаются обеспечить себе долгосрочные контракты, и в настоящее время США являются нетто-экспортером энергоносителей. Это дает положительные экономические и геополитические результаты: они служат альтернативой России, и это выгодно нашим союзникам. Произойдет возрождение спроса».

Для США крупнейшими европейскими рынками являются Великобритания, Испания и Франция. Но самый заманчивый «трофей», сулящий большие прибыли — это Германия, страна, которая в данный момент закрывает все свои атомные и угольные электростанции. Германия ставит перед собой цель заменить значительную часть этой энергии возобновляемыми энергоресурсами. Однако прежде чем это произойдет, она, чтобы заполнить образовавшуюся пустоту, будет ориентироваться на природный газ — топливо, необходимое в качестве «резервного» источника энергии, дублирующего энергию ветра и солнца, в случае отсутствия соответствующих погодных условий.

Кстати, немцы недовольны американцами и говорят, что санкции США против России имеют «экстерриториальный эффект».

Европейский союз будет расширять поиск, чтобы привлечь новых поставщиков природного газа — независимо от американских санкций в отношении «Северного потока — 2». В Западной Европе эти санкции в основном считают жесткими. А в Восточной Европе, и особенно на Украине, эти санкции считают «кувалдой» — средством, позволяющим заставить Россию сесть за стол переговоров.

Геополитика — дело непростое. Но есть и простой выход: если США хотят расширить доступ к европейским рынкам природного газа, им придется делать ставку не на силовые методы принуждения, а на принцип свободного предпринимательства.