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ЕС сообщил о начале самого тяжелого кризиса в истории 

Алиса Селезнёва и ещё 1 6 мая 2020
ЕС сообщил о начале самого тяжелого кризиса в истории
Фото: ТАСС
Европейский союз вошел в самую глубокую рецессию в своей истории. Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии.
Согласно прогнозу, обнародованному комиссией, страны ЕС ожидает «экономический шок», вызванный пандемией коронавируса.
«В ЕС рост уровня безработицы прогнозируется с 6,7% в 2019 году до 9% в 2020 году», — говорится в заявлении.
При этом падение экономики ожидается на уровне 7,5% в 2020 году, отмечается в сообщении.
В свою очередь еврокомиссар по экономике Паоло Джентилоне отметил, что «Европа переживает самый сильный экономический шок со времен Великой Депрессии» и предупредил, что восстановление начнется только в 2021 году, однако «не компенсирует спад».
«Рамблер» писал, что в конце 2019 года в китайском городе Ухань началась вспышка нового коронавируса, вызывающего пневмонию. Эксперты уже пришли к выводу, что потери мировой экономики из-за коронавируса и связанных с ним ограничительных мер будут исчисляться суммой в 5 трлн долларов. В связи с этим экономисты заявили, что мир вступает «в самую глубокую рецессию в мирное время с 1930-х годов».
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Комментарии 1
Экономика , Прогноз эксперта , ЕС , Еврокомиссия
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