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Российская экономика повторила рекорды Европы 

Lenta.ru и ещё 9 13 часов назад
Российская экономика повторила антирекорды Европы
Фото: РИА Новости
В апреле индекс PMI в сфере услуг России достиг 12,2 пункта, а в сфере производства — 13,9 пункта. Оба показателя являются рекордными за всю историю исследования, которое проводится с октября 2001 года, пишет «Интерфакс» со ссылкой на аналитическое агентство IHS Markit.
Ситуация в России повторила европейскую, где индекс PMI изменился аналогичным образом. Деловая активность в еврозоне рухнула до 13,5 пункта в апреле, а в Великобритании — до 12,9 пункта. Хуже всего ситуация сложилась во Франции — 10,4 пункта.
В марте индекс PMI в России в сфере услуг составлял 37,1 пункта, а в сфере производства — с 39,5 пункта. Такое падение говорит о максимальном пессимизме в главных сферах экономики, что связано с влиянием эпидемии коронавируса и ограничениями, которые введены из-за распространения заболевания.
Индекс PMI рассчитывается с помощью опроса менеджеров, которые говорят, ухудшается ли ситуация или улучшается. Значение индекса выше 50 пунктов свидетельствует о росте деловой активности, если этот показатель ниже — снижении. Ситуация, когда показатель находится в районе 50 долгое время характеризуется как застой.
Экономист Capital Economics Джессика Хиндс предсказала европейской экономике фактический крах во втором квартале, по сравнению с которым проблемы первого покажутся незначительными.
Накануне, 6 мая, исполняющий обязанности главы правительства первый вице-премьер Андрей Белоусов поручил до 19 мая разработать план по спасению национальной экономики. Меры по поддержке и выходу из экономического кризиса рассчитаны на срок до 12 месяцев, при этом в документе должна быть учтена возможность «второй волны» коронавируса.
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Комментарии 4
Экономика , Андрей Белоусов , IHS , Интерфакс
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