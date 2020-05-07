Названы пути выхода Росии из кризиса

Есть ли у страны шанс избежать рецессии, как выйти из кризиса с наименьшими потерями, сохранить достойный уровень жизни населения, устранить возможную социальную турбулентность, обсудили эксперты Вольного экономического общества России.

В онлайн-формате состоялась 26-я экспертная сессия Координационного клуба ВЭО России, посвященная теме "Постпандемическая экономика: как не допустить рецессии?"

Модератором выступил Сергей Бодрунов , президент ВЭО России и Международного Союза экономистов.

Сергей Бодрунов отметил, что в этом году мы столкнулись с "беспрецедентно широким ассортиментом" шоков, в частности, сложной эпидемиологической ситуацией, жесткими карантинными мерами, падением цен на нефть и снижением экспортного спроса. Это привело к тому, что российская экономика оказалась на пороге рецессии.

Есть ли у страны шанс избежать рецессии, как выйти из кризиса с наименьшими потерями, сохранить достойный уровень жизни населения, устранить возможную социальную турбулентность — эти вопросы были вынесены на повестку экспертной сессии.

Андрей Клепач. ВВП России может снизиться на 5,3% в 2020 году. Такую оценку дал в ходе мероприятия член Правления ВЭО России, главный экономист Внешэкономбанка

"Однако масштабы падения ВВП в этом году — неключевой вопрос, что действительно важно — это когда восстановится экономический рост и как страна будет выходить из кризиса", — добавил экономист.

Согласно оптимистичному прогнозу, на который опирается ВЭБ.РФ, в ключевых регионах, где наибольшее число заболевших, пик эпидемии будет пройден в конце мая — начале июня.

Андрей Клепач убежден, что выход из карантина будет носить длительный характер, впереди "непростые годы, но в то же время это окно возможностей".

"Кризис заставит переосмыслить, какие сектора и отрасли являются перспективными, повысит роль здравоохранения, — отметил эксперт, — должна быть создана новая развитая индустрия: пока 80% субстанций для российских лекарств мы получаем из Китая и Индии, значительная часть комплектующих для тех же ИВЛ также производится в Китае".

По мнению Андрея Клепача, новые медицинские технологии, в том числе микробиология, могут стать драйверами для роста российской экономики.

С этим согласился член Президиума ВЭО России, директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Борис Порфирьев . По мнению академика, сегодня следует акцентировать внимание на тех нацпроектах, которые могут стать драйверами роста, в частности, на "Цифровой экономике" и "Здравоохранении".

Борис Порфирьев подчеркнул, что некоторые нацпроекты, например "Здравоохранение", нуждаются в переформатировании.

"Следует пересмотреть финансирование системы здравоохранения, — полагает академик, — оно должно быть порядка 8-9% ВВП, возможно, больше, также встает вопрос о поддержке медицинской науки".

Вице-президент ВЭО России, президент ИМЭМО им. Е. М. Примакова РАН Александр Дынкин отметил, что Россия оказалась более-менее готова к текущему кризису, благодаря минимальному госдолгу, сбалансированному бюджету, Фонду национального благосостояния и внушительным золотовалютным резервам.

"Сейчас важно строить финансовые мосты в будущее, не торопиться использовать все ресурсы, как это было во время кризиса 2008-2009 годов, потому что ситуация другая, — полагает эксперт, — необходимо сохранить устойчивость банковской системы и не разрушить конкурентный климат, который у нас и так очень низкий, ни у кого не должно быть особых преференций, за исключением критически пострадавших секторов экономики".

"Неправильно возлагать на банковскую систему бремя низкого или беспроцентного кредитования, его должно нести государство, у которого есть механизмы для финансирования дефицита бюджета, ставить под угрозу платежную систему страны — неразумно", — полагает академик.

Член Президиума ВЭО России, исполнительный вице-президент РСПП Александр Мурычев напомнил о необходимости поддержки крупного бизнеса, пострадавшего от эпидемии.

"Настало время расширить круг субсидий на модернизацию и техническое перевооружение производств, — отметил эксперт, — мы также направили в правительство предложение, связанное с расширением льготных кредитов для системообразующих предприятий".

Еще одно предложение от РСПП — 50% авансирование госзаказа и перенос конкурсов с третьего и четвертого кварталов на второй.

"Это поможет аккумулировать ресурсы для пополнения оборотных средств предприятий", — добавил Александр Мурычев.

Что касается малого и среднего бизнеса, член Правления ВЭО России, уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов привел данные опросов, которые проводились среди российских предпринимателей.

Согласно данным мониторинга состояния бизнеса в регионах, который проводит аппарат бизнес-омбудсмена, 56% предприятий временно приостановили свою деятельность. В сфере культуры не работает 86% компаний, в сфере бытовых услуг — 79%. 63% компаний заявили, что спрос на их услуги и продукцию сократился на 50%, 28% — что спрос снизился на 91%.

По мнению Бориса Титова, сейчас следует отказаться от валютных интервенций, которые ЦБ предпринимает для поддержания курса рубля.

"Мы сокращаем экспортные возможности тех предприятий, которые могли бы экспортировать, — отметил Титов, — автомобильная отрасль, которая не имеет спроса на внутреннем рынке, может держаться за счет экспорта, то же касается и сельскохозяйственных, и других предприятий".

Академик Абел Аганбегян подчеркнул, что главное в сложившейся ситуации — поднять доходы населения, потому что без платежеспособного спроса не может быть экономического роста.

Академик полагает, что выделенных правительством в рамках антикризисных мер 2,1 трлн рублей недостаточно. По его расчетам, в 2020 году на поддержку бизнеса и населения следует направить в пять раз больше — 10 трлн рублей.

"Мы выйдем из кризиса с удвоенной безработицей, с 30-35 млн бедных, нужны кардинальные меры", — подчеркнул академик.

Абел Аганбегян предложил поднять минимальную заработную плату до 20 тыс. рублей, установить пособие по безработице в размере 60% от заработной платы, но не выше 30 тыс., дать возможность женщинам выходить на пенсию в 55 лет, а мужчинам — в 60, и провести в 2022 году налоговую реформу.

"Необходимо отменить НДФЛ для людей с зарплатой до 30 тыс. и перейти к прогрессивной шкале налогообложения", — добавил эксперт.

Если говорить о такой широко обсуждаемой мере поддержки, как "вертолетные деньги" (средства, выданные напрямую жителям страны в качестве поддержки), ее эффективность не всегда убедительна, полагает Александр Дынкин.

Однако если кризис будет затяжной, видимо, к ней придется прибегнуть, добавил академик.

"Эта мера должна быть направлена на наиболее уязвимые слои населения, необходимо исключить из получателей людей, которые работают в бюджетном секторе, и занятых в крупных госкорпорациях", — подчеркнул ученый.

Вице-президент ВЭО России, научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг не согласился с таким подходом.

"Точечность ведет к тому, что не помогают никому, — отметил эксперт, — мы находимся в такой ситуации, когда должен быть введен заявительный принцип выплаты пособий по безработице, это помогло бы ограничить социальное неблагополучие".

По мнению члена Правления ВЭО России, заместителя директора Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александра Широва , инвестиции в новые сектора экономики более эффективны, чем "вертолетные деньги", и сейчас удачный момент для этого.

Россия может стать пятой экономика мира, если по итогам 2020 года мы упадем меньше, чем ФРГ, отметил эксперт.

"Если Россия все же выйдет на пятое место по объему ВВП по паритету покупательной способности, хотелось бы что-то из этого извлечь, — добавил Александр Широв, — есть вероятность, что, когда острая фаза кризиса закончится, мы вернемся к политике макроэкономической стабилизации, а это риск для экономического развития страны".

"У нас есть возможности и резервы подтолкнуть экономику на выходе из кризиса, и то, как мы запустим остановленные сектора, определит, какой будет наша экономика", — добавил эксперт.

Об этом же говорили и многие другие эксперты. По мнению Андрея Клепача, "на выходе из кризиса важно подойти к решению тех стратегических задач, которые мы не смогли решить раньше, а именно, найти определенный социальный баланс и создать экономику инновационного высокотехнологичного типа".

Все предложения участников экспертной сессии будут аккумулированы Вольным экономическим обществом России, направлены в профильные государственные структуры и, надеемся, не останутся без внимания при подготовке новых пакетов антикризисных мер поддержки в условиях пандемии", — подвел итог экспертной сессии президент ВЭО России.